Я нашел ошибку
Главные новости:
Ребята узнали об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня.
В День гражданской обороны в школах региона прошли открытые уроки  по основам безопасности жизнедеятельности
Благодаря работе педагогов организован учебный процесс в больницах, где дети находятся на длительном лечении.
Армен Бенян вручил награды учителям самарских школ
Более 560 тысяч жителей Самарской области уже защитились от гриппа.
Прививка снижает риск опасных осложнений в случае встречи с инфекцией
В их числе погрузчики, авторемонтные мастерские, грузовые автомобили и другая спецтехника, которая необходима энергетикам для эксплуатации и ремонта электростанций и тепловых сетей.
Автопарк «Т Плюс» в Самарской области пополнили 16 новых автомашин в 2023 году
Темпы восстановления экономики в Самарской области выше, чем в среднем по стране.
Наш регион выходит в лидеры экономического роста
В течение недели на многочисленных площадках региона проходят круглые столы, мастер-классы, конференции, фестивали и многое другое.
В Самарской области продолжается масштабное федеральное мероприятие «Большая учительская неделя»
Многие пользователи в Самарской области уже оценили удобство функционала приложения и отметили эффективность решения жилищно-коммунальных вопросов благодаря его использованию.
Мобильное приложение «Госуслуги.Дом» заработало во всех регионах России
В районе улицы Академика Платонова.
В Самаре будет изменена схема организации дорожного движения по разворотной перемычке улицы Ново-Садовой
Наверх
Самара  +29 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 99.46
0.19
EUR 104.3
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарцам расскажут, как создавались запомнившиеся зрителю образы героев фильмов Рязанова
В Самаре состоится открытие выставки художественного ткачества Дины Ковалевой
В Самарском зоопарке пройдет "Всемирный день животных"
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

В День гражданской обороны в школах региона прошли открытые уроки  по основам безопасности жизнедеятельности

5 октября 2023 22:34
52
Ребята узнали об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня.

В День гражданской обороны в образовательных учреждениях Самарской области прошли Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области и его подразделений провели занятия с учащимися различных возрастных групп. Ребята узнали об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня. Специалисты рассказали школьникам о сигналах гражданской обороны и порядке действий в случае их поступления, видах средств защиты и правилах их применения, дали примерить противогаз, который служит для защиты органов дыхания и лица человека от отравляющих и радиоактивных веществ.

Кроме этого, в школах Самары и Тольятти во время уроков ОБЖ инспекторы госпожнадзора разобрали с учащимися основные причины пожаров в осенне-зимний период и способы их предотвращения, а инспекторы ГИМС рассказали школьникам о безопасном поведении у воды в осенний период.

В конце урока ребятам напомнили о том, что при пожаре и любой другой чрезвычайной ситуации необходимо набирать телефон вызова пожарной охраны «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

 

Фото:  ru.freepik.com

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Дмитрий Азаров и Елена Вяльбе обсудили вопросы развития инфраструктуры лыжного спорта в Самарской области.
5 октября 2023  16:16
Елена Вяльбе оценила лыжероллерную трассу в Самаре
238
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
5 октября 2023  12:59
В Самаре представлены архитектурные концепции международного межвузовского кампуса
317
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
5 октября 2023  11:42
В Самаре «горячая линия» по вопросам подключения к теплу заработает 7 октября
228
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
5 октября 2023  09:57
В Самаре и Тольятти отметили отличившихся мам-предпринимателей
267
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
5 октября 2023  09:44
Дмитрий Азаров поздравил самарских педагогов с Днем учителя
234
Весь список