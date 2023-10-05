В День гражданской обороны в школах региона прошли открытые уроки  по основам безопасности жизнедеятельности

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В День гражданской обороны в образовательных учреждениях Самарской области прошли Всероссийские открытые уроки по основам безопасности жизнедеятельности.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области и его подразделений провели занятия с учащимися различных возрастных групп. Ребята узнали об истории создания гражданской обороны и ее предшественницы - местной противовоздушной обороны, о том, какие задачи решает гражданская оборона сегодня. Специалисты рассказали школьникам о сигналах гражданской обороны и порядке действий в случае их поступления, видах средств защиты и правилах их применения, дали примерить противогаз, который служит для защиты органов дыхания и лица человека от отравляющих и радиоактивных веществ.

Кроме этого, в школах Самары и Тольятти во время уроков ОБЖ инспекторы госпожнадзора разобрали с учащимися основные причины пожаров в осенне-зимний период и способы их предотвращения, а инспекторы ГИМС рассказали школьникам о безопасном поведении у воды в осенний период.

В конце урока ребятам напомнили о том, что при пожаре и любой другой чрезвычайной ситуации необходимо набирать телефон вызова пожарной охраны «101», сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ru.freepik.com