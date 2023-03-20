Уже сейчас можно подать заявку на участие в бесплатных военно-исторических лагерях «Страна Героев»    

Уже прямо сейчас можно подать заявку на участие в бесплатных военно-исторических лагерях «Страна Героев». Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:
- зарегистрироваться на сайте странагероев.рф;
- заполнить личные данные;
- выбрать лагерь, направление, смену;
- загрузить необходимые документы (добавить грамоты, а если их нет, то мотивационное письмо в раздел «Награды»);
- подать заявку;
- получить на электронную почту подтверждение.
Стать участниками лагеря могут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Путевка предоставляется бесплатно. Отбор участников проводится на конкурсной основе.
По традиции лагерь развернется на базе молодежного центра «Лесная сказка», который расположен в живописном уголке Кинельского района Самарской губернии.
Важные моменты:
- Каждый участник может подать только одну заявку в один лагерь и на одно направление.
- Личный кабинет нужно создать новый, даже если в прошлом году он был активен.
- Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.
В этом году Самарская губерния вновь вошла в число 5 регионов страны, которые получили почетное право проведения военно-исторического лагеря «Страна Героев».
«Страна Героев» является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества, который реализуется в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.
Фото: Департамент по делам молодежи минобрнауки СО