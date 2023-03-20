Уже сейчас можно подать заявку на участие в бесплатных военно-исторических лагерях «Страна Героев»    

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Уже прямо сейчас можно подать заявку на участие в бесплатных военно-исторических лагерях «Страна Героев». Для этого необходимо выполнить несколько простых шагов:

- зарегистрироваться на сайте странагероев.рф;

- заполнить личные данные;

- выбрать лагерь, направление, смену;

- загрузить необходимые документы (добавить грамоты, а если их нет, то мотивационное письмо в раздел «Награды»);

- подать заявку;

- получить на электронную почту подтверждение.

Стать участниками лагеря могут дети и подростки в возрасте от 12 до 17 лет включительно. Путевка предоставляется бесплатно. Отбор участников проводится на конкурсной основе.

По традиции лагерь развернется на базе молодежного центра «Лесная сказка», который расположен в живописном уголке Кинельского района Самарской губернии.

Важные моменты:

- Каждый участник может подать только одну заявку в один лагерь и на одно направление.

- Личный кабинет нужно создать новый, даже если в прошлом году он был активен.

- Принимаются как индивидуальные, так и коллективные заявки.

В этом году Самарская губерния вновь вошла в число 5 регионов страны, которые получили почетное право проведения военно-исторического лагеря «Страна Героев».

«Страна Героев» является одним из крупнейших федеральных проектов Российского военно-исторического общества, который реализуется в рамках национального проекта «Культура», сообщает пресс-служба департамента по делам молодежи минобрнауки СО.

Фото: Департамент по делам молодежи минобрнауки СО