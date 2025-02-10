Уход за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы: что изменилось для жителей Самарской области в 2025 году

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С 2025 года изменился порядок назначения ежемесячных выплат по уходу за детьми с инвалидностью и инвалидами с детства I группы. Если раньше такую выплату в размере 10 тысяч рублей могли получать только родители, опекуны, попечители и усыновители, то теперь её могут оформить любые трудоспособные граждане, не работающие и осуществляющие уход независимо от степени родства.

Гражданам, которым ранее уже была назначена ежемесячная выплата по уходу в размере 1200 рублей, нужно обратиться в Отделение Социального фонда по Самарской области и оформить обязательство по осуществлению ухода. Это — важное условие предоставления выплаты в новом размере.

«В декабре и январе Отделение СФР по Самарской области оповещало ухаживающих об изменениях и необходимости подать заявление, а также в проактивном формате принимало от них обязательство по осуществлению ухода. Для тех, кто обратился после установленного срока, выплата начнётся с момента подачи заявления», — пояснила управляющий Отделением СФР по Самарской области Елена Кривошеева.

Чтобы оформить выплату, нужно соответствовать ряду критериев, включая проживание на территории РФ, отсутствие работы (или работа на условиях неполного рабочего времени). Совместное проживание с ребёнком или инвалидом с детства не является обязательным условием.

Выплаты производятся одновременно с пенсией ребёнка с инвалидностью или инвалида с детства I группы.

«Выплата будет ежегодно индексироваться с учётом инфляции по итогам прошлого года, первое повышение уже прошло 1 февраля. Также периоды ухода засчитываются в страховой стаж и повышают индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) на 1,8 балла за каждый полный год ухода», — уточнила начальник управления установления пенсий Отделения СФР по Самарской области Светлана Никонова.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете обратиться в единый контакт-центр: 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы линии Отделения СФР по Самарской области — с понедельника по четверг с 8:30 до 17:30, а в пятницу — с 8:30 до 16:30). Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения фонда в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.