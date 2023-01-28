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Ученикам школы с. Сухая Вязовка рассказали о правилах поведения вблизи водоемов зимой

28 января 2023 12:21
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Ученикам школы с. Сухая Вязовка рассказали о правилах поведения вблизи водоемов зимой

В целях профилактики детской безопасности на водоемах в зимний период сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области продолжают проводить уроки безопасности в школах области.

На днях начальник отдела безопасности людей на водных объектах Наталья Васильевна Нестерова посетила среднюю общеобразовательную школу им. Г.В. Жукова в с. Сухая Вязовка Волжского района, где провела с учащимися старших классов беседу о правилах безопасности на водных объектах зимой.

Наталья Васильевна напомнила школьникам правила безопасного поведения вблизи водоемов в холодное время года и рассказала, что нужно делать если они стали свидетелями происшествия на льду или сами оказались в воде.

«В ходе уроков я стараюсь донести до ребят информацию о том, что лед на открытых водоемах может быть опасен и катание, да и просто прогулка по нему, может закончиться трагически. Лучше выбирать для зимних видов спорта катки и лыжные тропы «на земле». Привожу примеры реальных ситуаций, произошедших с людьми на льду водоемов, для формирования у школьников навыков безопасного поведения», - отметила Наталья Нестерова.
Теги: МЧС

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