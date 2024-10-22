Участниками Единого дня открытых дверей в кластерах «Профессионалитета» Самарской области стали более 90 тысяч школьников региона

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19 октября в 79 регионах России прошел Единый день открытых дверей кластеров «Профессионалитета»! В Самарской области участниками мероприятий стали более 90 тысяч школьников региона. Ребята узнали об особенностях разных профессий на практике. Для старшеклассников работали площадки предприятий и организаций Самарской области, где ребята познакомились с инфраструктурой и особенностями корпоративной культуры, а также посетили мастерские и лаборатории колледжей, где Амбассадоры Профессионалитета провели мастер-классы и профессиональные пробы для школьников.

«Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. День открытых дверей - как раз тот самый вариант, когда ребята приходят к нам и видят все своими глазами. Конечно, мы делаем все, чтобы у ребят появился интерес к профессиям», – отметил Владимир Бочков, директор строительно-энергетического колледжа им. П. Мачнева. Для тех, кто не смог очно познакомиться с возможностями «Профессионалитета», состоялся классный час «Профессионалитет: ты в хорошей компании!» в онлайн-формате ( https://vk.com/video-90620236_456239317?access_key=c9 ).

Федеральный проект «Профессионалитет» стартовал в 2022 году и сейчас набирает обороты. Суть проекта в том, что колледжи и техникумы занимаются целевой подготовкой специалистов для конкретных работодателей. Важность развития партнёрских отношений и выстраивания системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями отмечал Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев. С 2022 года в регионе действуют 2 кластера: «Машиностроительный» и «Железнодорожного транспорта». В 2024 году к Федеральному проекту «Профессионалитет» в Самарской области присоединились еще 3 кластера: образовательный кластер «ПРОдетство/знание/движение» для отрасли Педагогика (базовая организация - Самарский социально-педагогический колледж»); кластер «Управление и Право» для отрасли Правоохранительная сфера и управление (базовая организация - Самарский торгово-экономический колледж); кластер строительно-энергетической отрасли (базовая организация – Строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева). Запланировано, что в 2025 году к проекту присоединятся 2 новых кластера: кластер отрасли «Машиностроение» (базовая организация - Тольяттинский машиностроительный колледж» и кластер отрасли «Педагогика» (базовая организация – Тольяттинский социально-педагогический колледж»). В рамках Единого дня открытых дверей состоялось областное родительское собрание ( https://vk.com/video-90620236_456239320?access_key=a80ccb0583646a9c8b ), в котором приняли участие более 50 тысяч родителей школьников. Свои вопросы о преимуществах «Профессионалитета» участники собрания задавали специалистам министерства образования Самарской области и представителям работодателей региона, вошедшим в федеральный проект.

«Профессионалитет» – одна из инициатив в области социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года. Среди задач проекта – широкое распространение отраслевой модели подготовки кадров и массовая подготовка специалистов среднего звена и рабочих по востребованным специальностям и профессиям. Самарская область в числе первых присоединилась к проекту в 2022 году. А к 2030 году все колледжи и техникумы нашего региона будут вовлечены в кластеры Профессионалитета и подготовят не менее 30 тысяч квалифицированных рабочих и служащих.

Фото: ЦПО Самарской области