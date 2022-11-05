Третьеклассники сызранской гимназии побывали в пожарно-спасательной части

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Каникулы для сызранских детей проходят с пользой. 85-ю пожарно-спасательную часть 7 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Самарской области посетили юные гости – третьеклассники местной гимназии.

Заместитель начальника части Дмитрий Егоров показал школьникам современную пожарную технику и специальный инструмент, с помощью которого огнеборцы тушат пожар и спасают людей. Особый интерес у ребят вызвала боевая одежда, возможность примерить каски и головные уборы, почувствовать себя огнеборцем.

Кроме этого, дети побывали в центральном пункте пожарной связи, куда поступают звонки со всего гарнизона о пожарах и ЧП. Сотрудники части показали помещения где отдыхают и занимаются пожарные.

В учебном классе со школьниками уже прошел серьезный разговор на тему недопущения пожаров и правильного поведения в случае его возникновения.

Экскурсия была увлекательной. Подобные мероприятия, где можно все увидеть и ко всему прикоснуться своими руками, очень нравятся детям. А пожарные остались довольны общением с детворой, сообщает пресс-служба ГУ МЧС СО.

Фото: ГУ МЧС СО