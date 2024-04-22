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Тольяттинские сотрудники МЧС высадили «Сад памяти»

22 апреля 2024 20:45
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Работы по высадке и восстановлению леса проводились в 30 лесном квартале Федоровского участкового лесничества.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Самарской области приняли участие в международной акции «Сад памяти», проводимой министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области по поручению президента России Владимира Путина в память о павших на полях сражений Великой Отечественной войны советских воинах.

В этот раз пожарным-спасателям, привыкшим работать в лесу на пожарах стволами и топорами, довелось поработать «сажальными мечами» для посадки саженцев сосен. Работы по высадке и восстановлению леса проводились в 30 лесном квартале Федоровского участкового лесничества, где в пору засушливого лета 2010 года разбушевавшаяся огненная стихия в течение суток уничтожила более 30 га хвойного леса. По прошествии почти 14 лет в этом месте еще остались видны обугленные стволы поваленных деревьев – последствия тех страшных пожаров.

Акция проводилась по специально подготовленной программе: для всех участников был организован концерт на импровизированной сцене, с которой звучали народные и патриотические песни в исполнении различных творческих коллективов города Тольятти и Самарской области. Также организаторами мероприятия проводилась раздача памятных сувениров, была предусмотрена работа полевой кухни, проведение мастер-классов по посадке саженцев.

Всего в акции по высадке 31 тысячи сеянцев сосен на площади 7 га приняли участие более 500 человек, в числе которых 30 пожарных-спасателей. Сотрудникам МЧС России было выделено 6 рядов специально подготовленных борозд. Перед началом работы инструкторы ГКУ СО «Самарские лесничества» провели с огнеборцами обязательные инструктажи по работе с мечом Колесова и технике безопасности, а в дальнейшем консультировали и помогали спасателям. Посадке леса не помешали даже сильные порывы ветра и тучи поднятой пыли.

Данное мероприятие еще раз напомнило всем нам о необходимости сохранения природы и леса для грядущих поколений, а также о значении исторической памяти о подвигах героев прошлого и настоящего.

 

Фото:   пресс-служба облМЧС

Теги: Тольятти

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