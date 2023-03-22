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Сызранские пожарные отработали навыки по проведению аварийно-спасательных работ при ДТП

22 марта 2023 14:44
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Подобные тренировки проводятся ежегодно с целью отработки спасателями навыков и слаженных действий по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате ДТП.

В территориальных пожарно-спасательных гарнизонах продолжают проводиться соревнования по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте.

Подобные тренировки проводятся ежегодно с целью отработки спасателями навыков и слаженных действий по оказанию помощи людям, пострадавшим в результате дорожно-транспортных происшествий и повышения уровня профессиональной подготовки личного состава подразделений по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации последствий ДТП.

Так, эстафету соревнований у своих тольяттинских коллег приняли сызранские огнеборцы.

На территории 95 пожарно-спасательной части оттачивали свое мастерство сотрудники 7 пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Самарской области и МБУ «Аварийно-спасательная служба» г. Сызрань.

В качестве гостей и зрителей за ходом соревнований наблюдали студенты 2 и 3 курса отделения пожарной безопасности Сызранского политехнического колледжа. Им воочию удалось увидеть работу, порядок и этапы действий пожарно-спасательных подразделений при ликвидации ДТП, различные приемы и способы работы с гидравлическим аварийно-спасательным инструментом, порядок оказания первой помощи пострадавшим.

По легенде, в результате наезда автомобиля на препятствие оказались заблокированы водитель и пассажир, которые получили закрытый перелом ноги и перелом предплечья. Перед командами была поставлена задача в максимально короткий срок провести аварийно-спасательные работы по ликвидации дорожно-транспортного происшествия, с помощью гидравлического инструмента вскрыть попавший в аварию автомобиль, извлечь из салона «пострадавших», оказать им первую помощь и транспортировать в машину «скорой помощи».

Все участники состязаний продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство в проведении аварийно-спасательных работ.

По итогам соревнований первое и второе место заняли команды 7 пожарно-спасательного отряда (95 пожарно-спасательная часть завоевала 1 место, 85 пожарно-спасательная часть – второе). Третье место у команды Аварийно-спасательной службы г. Сызрань, сообщает пресс-служба облМЧС.

 

Фото:   ГУ МЧС СО

Теги: МЧС

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