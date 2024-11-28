Сызранские огнеборцы отработали навыки тушения пожара на учении в гостинице

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Тренировочное пожарно-тактическое учение под руководством 7 пожарно-спасательного отряда прошло в сызранской гостинице «Чайка».

Подразделения МЧС России отработали взаимодействие с персоналом гостиницы и службами жизнеобеспечения города при тушении условного пожара.

По тактическому замыслу учения, пожар произошел в гостиничном номере на 3 этаже в результате короткого замыкания электропроводки. Во время эвакуации 3 человека оказались в огненной ловушке и не смогли самостоятельно выбраться.

Огнеборцы, прибывшие на место, оперативно эвакуировали 54 человек и спасли пострадавших, используя специальные спасательные устройства.

В мероприятии была задействована основная и специальная пожарная техника в количестве 9 единиц, и 32 человека личного состава Сызранского местного пожарно-спасательного гарнизона.

Цели учения были достигнуты в полном объеме.