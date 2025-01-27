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Свыше трети российских работодателей столкнулись с ростом текучести кадров

27 января 2025 11:20
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Свыше трети российских работодателей столкнулись с ростом текучести кадров

По итогам 2024 года более трети российских компаний столкнулись с возросшей текучестью кадров, следует из данных аудиторско-консалтинговой компании Kept.

Работодатели отметили, что обслуживающие работники и начинающие специалисты стали чаще увольняться. В то же время менее охотно расстаются с должностью руководители (16% из общего числа уволившихся) и топ-менеджеры (7%). Хотя в целом компании говорят, что в их среде также сохраняется текучка кадров.

В ходе исследования также удалось выяснить, что российские работодатели все чаще сталкиваются с джоб-хоппингом – увольнением сотрудников, проработавших менее года. Больше всего он свойственен рабочему и обслуживающему персоналу, меньше всего – топ-менеджерам, пишут "Ведомости". В 2025 году 76% российских компаний займутся активным наймом сотрудников, поскольку тенденция текучести кадров имеет "умеренно выраженный" характер.

Отдельная тема исследования – взаимодействие работодателей с поколением Z (сотрудники, родившиеся с 2000 по 2009 год). По их словам, работники такого типа, как правило, имеют слишком высокие требования к заработной плате, не предлагая при этом достаточный уровень знаний и навыков. Более того, 82% компаний отметили быструю потерю интереса к работе, свойственную для поколения Z, 56% заявили о свойственной им эмоциональной неустойчивости, еще 44% считают, что они имеют клиповое мышление.

По мнению профессора Финансового университета при правительстве Александра Сафонова, подобная динамика увольнений – следствие плохих условий труда, усиления "неустойчивой" занятости, намеренного завышения уровня заработной платы при размещении вакансий. Среди методов "удержания" сотрудников по-прежнему лидирует повышение заработной платы. Тем временем многие компании начали обращать внимание на нематериальное стимулирование. К ним можно отнести введение гибридного формата занятости, запуск медицинских программ, оплату спортивных расходов, пишет Смотрим.

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