Судебные приставы Тольятти побудили местного жителя пройти флюорографическое обследование

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Мужчина, зная о своей обязанности раз в год проходить флюорографическое обследование, отказывался проверять свое здоровье, тем самым неся опасность распространения инфекции. Судебные приставы Автозаводского района №1 г. Тольятти убедили гражданина пройти медицинский осмотр.

Мужчина состоит на учете в наркологическом диспансере. Для контроля динамики состояния здоровья периодическое обследование является для него обязательным. Однако в добровольном порядке местный житель отказывался проходить флюорографическое обследование. Пройти медицинский осмотр в обязательном порядке постановил суд.

В отделении судебных приставов Автозаводского района №1 г. Тольятти было возбуждено соответствующее исполнительное производство. Судебный пристав уведомил мужчину об обязанности пройти флюорографическое обследование, в противном случае к нему будут применены меры принудительного характера. Проигнорировав срок для добровольного исполнения решения суда, сотрудник Службы вынес в отношении должника постановление о временном ограничении на выезд за пределы страны, а также постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.

В результате примененных мер мужчина прошел флюорографическое обследование и предоставил результаты медицинским работникам наркологического диспансера.