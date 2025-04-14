Судебные приставы Самарской области еще один автомобиль отправили в зону СВО

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Недавно судебные приставы Самарской области передали в зону специальной военной операции грузовой автомобиль повышенной проходимости. На этот раз нашим солдатам для дальнейшего использования передан еще один отечественный автомобиль.

На этот раз своей машины лишился житель г. Тольятти. Причина – повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. Суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 264.1 УК и обязал обратить автомобиль горе-водителя в собственность государства.

Исполнительное производство было возбуждено в отделении судебных приставов Комсомольского района г. Тольятти. «Лада Приора» конфискована сотрудниками органов принудительного исполнения и передана в воинскую часть для отправки в зону проведения специальной военной операции.