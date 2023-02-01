Судебные приставы региона рассказали об информационной безопасности в Интернете

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В условиях информационного и мобильного общества работа судебного пристава-исполнителя не ограничивается принудительным исполнением судебных решений. Не менее важной задачей сотрудника сегодня является информирование граждан о безопасных способах электронного взаимодействия и получения данных сторонами исполнительного производства.

Именно эти темы и стали главными в беседе со страшим поколением, инициаторами которой выступили судебные приставы отделения судебных приставов №1 г. Сызрани и Сызранского района. Сегодня Служба судебных приставов активно переходит в цифровой формат взаимодействия. Однозначно, получать информацию, используя официальные сервисы Службы, стало проще и удобнее, но вместе с тем есть вероятность перейти на сторонние сайты и сообщества, созданные в целях получения личной информации.

Сотрудник Службы рассказала присутствующим о сервисах «Банк данных исполнительных производств», «Цифровое исполнительное производство», благодаря которым гражданин может узнать информацию о возбужденном в отношении него исполнительном производстве, задать вопрос или записаться на прием в отделение. А главное – ему не придется «блуждать» на просторах Интернета, достаточно перейти на официальный сайт ГУФССП России по Самарской области и выбрать вкладку «Сервисы».

Не меньше заинтересовал присутствующих вопрос, касающийся оплаты задолженности. Судебный пристав порекомендовала оплачивать долги на портале Госуслуг, в любых кредитных учреждениях, указав реквизиты из постановления о возбуждении исполнительного производства.

На встрече жителям также были даны общие рекомендации по защите от мошенников в Интернете: не проходить регистрацию на подозрительных сайтах, не передавать конфиденциальные данные в социальных сетях и не использовать один и тот же пароль для нескольких сайтов.