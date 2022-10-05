Стратегию комплексного развития Самары адаптируют к новым вызовам и задачам

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4 октября на площадке «Точка кипения» Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. Королёва прошла стратегическая сессия, на которой обсуждался проект обновленной Стратегии социально-экономического развития Самары на период до 2025 года. Стратсессия завершила этап общественного обсуждения актуализированной версии главного документа, по которому развивается город. Теперь начался этап подготовки окончательной редакции Стратегии, точку в котором поставит ее рассмотрение и утверждение Думой городского округа Самара.

В работе сессии приняли участие глава Самары Елена Лапушкина, первый заместитель главы города Максим Харитонов, заместитель главы городского округа Самара — руководитель Департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владислав Зотов, ректор университета Владимир Богатырев, председатель Общественной палаты городского округа Самара Габибулла Хасаев, ученые самарских университетов, представители некоммерческих организаций, общественно активные жители города. Вниманию собравшихся были представлены три тематических доклада. Велась прямая интернет-трансляция в социальной сети ВКонтакте и в системе Leader-ID.

Стратегия комплексного развития Самары на период до 2025 года была разработана в 2011-2013 годах и утверждена решением Думы городского округа Самара 26 сентября 2013 года. Тогда в работе над ней участвовали около 3,5 тысяч самарцев. Этот документ был включен в доклад ЮНЕСКО на конференции ООН по жилищному строительству и устойчивому развитию городов.

Однако за прошедшие годы как на федеральном, так и на региональном уровне были приняты принципиально важные решения. Прежде всего, связанные с запуском и реализацией национальных проектов, а также с достижением национальных целей. Именно поэтому было принято решение о корректировке и актуализации стратегии развития городского округа Самара.

Приветствуя участников стратегической сессии, Елена Лапушкина подчеркнула, что Правительством Российской Федерации были предложены ключевые инициативы общенационального плана по выстраиванию стратегического развития, которые требуют решений, направленных на цифровизацию экономики и социальной сферы, необходим учет агломерационных факторов развития территорий, а также согласованность между пространственным и социально-экономическим развитием.

Ученые Самарского университета им. Королёва по заказу городской администрации провели глубокий анализ экономического потенциала Самары, инвестклимата, социально-демографической ситуации, трудовых ресурсов, развития местного самоуправления. Оценили влияние изменившихся внешних условий и возникших в связи с этим новых вызовов. Над обновленной стратегией работали пять междисциплинарных рабочих групп из состава ведущих ученых: экономистов, социологов, урбанистов, специалистов по публичному праву, пространственному анализу, геоинформатике. Привлекались эксперты из других университетов региона. Работа велась в тесном контакте с органами власти Самарской области и городского округа Самара. Руководивший этой работой Владимир Богатырев представил результаты исследований в подробном докладе. Они стали научной базой для выработки управленческих решений и корректировки Стратегии развития областного центра.

«Сегодня мы сможем оценить итоги работы по актуализации нашей стратегии, - отметила Елена Лапушкина, приветствуя участников стратегической сессии. – Самарский университет им. Королёва активно участвовал в научно-исследовательской и аналитической работе подготовки обновленного документа. Вместе мы нашли способ организовать работу при всех пандемийных ограничениях, вместе проводим завершающий этап в условиях стремительно меняющейся ситуации, обстановки и новых вызовов. При любых условиях стремиться к развитию города и благополучию горожан – наша непосредственная обязанность. Стратегия должна обеспечить достойное место городского округа Самара в ряду сопоставимых по масштабу городов», - подчеркнула она.

В своем докладе Владимир Богатырев отметил, что реализация действующей Стратегии способствовала позитивным сдвигам в социально-экономическом развитии города. Самара характеризуется высоким качеством трудовых ресурсов, лидирует среди крупных городов России по доле высококвалифицированных работников, существенно превышая среднероссийский уровень. Ректор Самарского университета им. Королёва обратил внимание на то, что при корректировке стратегии учтены такие важнейшие факторы, как запуск национальных проектов, пандемия коронавируса, цифровая трансформация, геополитическая напряженность и экономические санкции, зелёная экономика и повестка ESG, а также присвоение центру Самары статуса исторического поселения.

Владимир Богатырев напомнил, что генеральная цель Стратегии – добиться вхождения городского округа Самара в группу городов-лидеров Российской Федерации по уровню и качеству жизни населения, разнообразию и комфортности городской среды, конкурентоспособности и инновационно-технологическому развитию экономики, стать международным центром аэрокосмического машиностроения и разработки сквозных технологий, межрегиональным центром креативных индустрий, культуры и туризма.

В контуре генеральной цели ученые выделили четыре ключевых стратегических цели – таких, как развитие человеческого потенциала, социального пространства личности, повышение уровня и качества жизни населения, устойчивое развитие экономики и повышение ее конкурентоспособности, формирование городского пространства как связанной полицентричной территории, комфортной для проживания и туристских поездок, интегрированной в развитие Самаро-Тольяттинской агломерации и развитие гражданского общества и местного самоуправления.

Владимир Богатырев подчеркнул, что обсуждаемый проект Стратегии социально-экономического развития Самары можно назвать документом общественного согласия. В нем использованы мнения и предложения горожан в рамках социологического онлайн-опроса через специально созданный сайт www.2025samara.ru, результаты анализа контента социальных сетей с помощью системы «социальный эхолот», материалы фокус-групп, проведенных со студенческой молодежью. Предложения от научных организаций, университетов, бизнес-структур, представителей власти и управления Самарской области и городского округа Самара, институтов развития, гражданского общества обсуждались на 9-ти стратегических сессиях и одном круглом столе на площадке «Точка кипения» Самарского университета им. Королёва».

Для сбора, анализа и обобщения информации применялись не только традиционные методы социологии и городского планирования, но и инновационные технологии, которые ранее не применялись.

«В выполнении научно-исследовательской работы сделан упор на новых инструментах доказательной политики. Можно сказать, что Самара выступила городом-пилотом по апробированию инновационных технологий, повышающих качество стратегического анализа в пространственном и социально-экономических срезах, таких как робот-картограф и цифровые профили зданий, а также непрерывный BigData-мониторинг социальных настроений в соцсетях”, – рассказал ректор Самарского университета им. Королёва.

Владислав Зотов в своем выступлении подробно разъяснил, какие предпосылки вызвали необходимость корректировки Стратегии социально-экономического развития Самары, рассказал о точках роста экономики города и рассмотрел влияние на этот рост Самаро-Тольяттинской агломерации.

Андрей Чернов, директор Поволжского центра космической геоинформатики, рассказал о практическом применении геоинформационных технологий при формировании стратегии пространственного развития городского округа Самара. Использование инновационных разработок Самарского университета им. Королёва позволило не только актуализировать информацию, содержащуюся в базах данных органов власти, а также существенно расширить налогооблагаемую базу по объектам индивидуального жилищного строительства, но и смоделировать потребности населения в различных сервисах и предложить оригинальную модель оценки стоимости недвижимости как основного индикатора качества городской среды.

«Мы сейчас были свидетелями системного доклада об изменениях социально-экономической ситуации, которые предлагаются в предстоящие три года, а по многим позициям и далеко за пределами 2025 года, – констатировал Габибулла Хасаев. – . Документ получился. Мы все имеем возможность с ним ознакомиться. Есть много принципиальных вещей, которые изменят облик нашего города. Предложен не текст стратегии, как таковой, предложено научное видение этой стратегии. Как конкретная стратегия будет выглядеть, зависит не только от Администрации города, но и от взаимодействия всех участников городской жизни. Очень важен сейчас этап согласования позиции и редакции каждого слова», - подчеркнул председатель Общественной палаты Самары.

После прошедшего обсуждения документ отправят на утверждение в Стратегический городской совет, после чего, в конце 2022 года он будет рассмотрен Думой городского округа Самара.

Фото: Олеся Орина