Стихия разбушевалась.В Центральном Сочи за ночь выпало 55 мм осадков

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Двое суток в Сочи, с перерывами, шел дождь, иногда превращающийся в тропический ливень, который здесь называют залповым - когда за короткий промежуток времени выпадает огромное количество осадков.

Ливневые канализации не успевают справиться с таким. количеством воды и поэтому улицы города превращаются, пусть и на короткое время, в реки. Причем это горные реки с невероятным течением из-за рельефа местности. Вода сностит все на своем пути.

22 июля удар стихии пришелся на Адлер. Вечером 24 июля основной удар пришелся на Центральный Сочи. За час выпало 55 мм осадков. Улица Донская превратилась в реку, сносившую на своем пути людей, автомобили, мусорные баки.

По предварительным данным не обошлось без жертв.

ФОТО, ВИДЕО СочиОнЛайн.