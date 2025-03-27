Спектакли молодежных и детских театров Самарской области признаны лучшими на фестивале «Театральное Приволжье»

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27 марта 2025 года, во Всемирный день театра, состоялось подведение итогов и объявление победителей окружного Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье», реализуемого по инициативе полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.

Этот общественный проект является одним из самых масштабных в ПФО по охвату участников. Результаты регионального этапа VI сезона стали рекордными для Фестиваля – впервые в нем приняли участие около 21,5 тысячи молодых актеров из полутора тысяч непрофессиональных театральных коллективов.

К участникам проекта от имени полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова обратился замполпреда Олег Машковцев: «Бренд «Театральное Приволжье» известен как среди участников и зрителей, так и известных актеров, звезд театра и кино. Уверен, что спустя несколько лет на месте актеров, видеоприветствия которых мы видим на трансляции, будут выпускники нашего Фестиваля, реализовавшие себя в театральной сфере.

Наша приоритетная задача – создать такие условия, чтобы каждый молодой житель округа, решивший связать свою жизнь с театром, мог постоянно расти и развиваться. Любителям театра фестиваль предоставляет возможность увидеть лучшие постановки. Ежегодно количество просмотров спектаклей превышает 50 тысяч, в этом сезоне, после их размещения в ВК-видео, – уже превысило 100 тысяч».

В финале проекта участвовали 28 спектаклей из всех 14 субъектов Приволжского федерального округа. В ходе онлайн-трансляции представители региональных экспертных жюри огласили свои решения по лучшим конкурсным театральным постановкам сезона. По итогам голосования театральные коллективы Самарской области вновь были признаны лучшими.

«Наши ребята очень талантливые, очень креативные, они поднимают достаточно серьёзные темы в своих спектаклях, которые ставят любительским составом. И я, безусловно, считаю, что многие из них через какое-то время станут нашими коллегами уже на профессиональной театральной сцене», - подчеркнула министр культуры Самарской области Ирина Калягина.

В номинации «Лучший молодежный спектакль» 2 место занял спектакль «Русский характер», театр-студия «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона. Особую гордость вызывает победа этого коллектива и в специальной номинации Фестиваля «Лучший спектакль, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне».

«Это патриотический спектакль, очень советую к просмотру подрастающему поколению, потому что он воспитывает, очень хорошие уроки из него можно вынести. Он небольшой, но очень ёмкий, очень яркий, очень трогательный. Наши спектакли хорошо получаются, потому что мы честно работаем, вся наша труппа, весь коллектив. Мы работаем на энтузиазме и огромной любви к театру. Зритель нас любит», - поделилась помощник режиссёра театра-студии «Галифе» Маржана Гаджиева.

В номинации «Лучший детский спектакль» также 2 место занял спектакль «Вечный хлеб», образцового театра кукол юного актера «Аленький цветочек» «Центра внешкольной работы «Крылатый» (г. Самара).

«Фестиваль примечателен тем, что не меняется его суть. Это такой срез театральной жизни самодеятельной нашего региона и всего ПФО. Это возможность увидеть на каком уровне находятся сегодня любительские театральные коллективы - детские и молодежные. Хотим отметить, что профессионализм наших коллективов растёт и растёт ежегодно число участников фестиваля, число театральных постановок. И это радует», - отметил директор Агентства социокультурных технологий Самарской области Игорь Жаткин.

В этом году для лауреатов Фестиваля будет организована образовательная поездка на теплоходе в рамках проекта «ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье», где в течение недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС будут работать с участниками. Помимо победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» в лаборатории примут участие молодые актеры театров и студенты театральных учреждений из 14 регионов Приволжского федерального округа. В городах остановок теплохода будут показаны эскизы к спектаклям на больших сценах пяти городов округа: Нижнего Новгорода, Чебоксар, Казани, Самары и Саратова. В этом году проект станет международным, в фестивале примут участие ребята из Казахстана и Китая.

Театральные постановки, ставшие победителями, призерами и финалистами фестиваля, а также лучшие театральные афиши и плакаты можно увидеть на сайте театральноеприволжье.рф.

Посмотреть, как проходила церемония подведения итогов, можно также на сайте театральноеприволжье.рф во вкладке «Голосование» по ссылке: https://театральноеприволжье.рф/2024/vote.

Площадкой для подведения итогов и награждения победителей Фестиваля в Самарской области в этом году впервые стала ГТРК «Самара».

Торжественная церемония награждения победителей Фестиваля «Театральное Приволжье» состоится 15-18 апреля в Воткинске (Удмуртская Республика).

Лауреаты Фестиваля «Театральное Приволжье»:

В номинации «Лучший молодежный спектакль»:

1 место – Чувашская Республика, спектакль «Бабы», студенческий экспериментальный театр пластики «Кафедра», Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова» (г. Чебоксары);

2 место – Самарская область, спектакль «Русский характер», театр-студия «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона;

3 место – Пензенская область, спектакль «Мой сумасшедший папа», народный студенческий театр, ПГУ «Кириллица», Пензенский государственный университет.

В номинации «Лучший детский спектакль»:

1 место – Республика Татарстан, спектакль «Деревенский пес Акбай», Детская театральная студия «Апуш» Культурно-досугового комплекса им.В.И. Ленина (г. Казань);

2 место – Самарская область, спектакль «Вечный хлеб», образцовый театр кукол юного актера «Аленький цветочек», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Крылатый» (г. Самара);

3 место – Удмуртская Республика, спектакль «Класс коррекции», театр «Птица», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр клубов «Мегаполис» (г. Ижевск).

В номинации «Лучшая режиссерская работа»:

молодежные театры – Вячеслав Краснов (Чувашская Республика);

детские театры – Светлана Шанская (Удмуртская Республика).

В номинации «Лучшее художественное оформление»:

молодежные театры – Борис Голодницкий (Республика Марий Эл);

детские театры – Евгений Аввакумов (Чувашская Республика).

В номинации «Лучшее музыкальное оформление»:

молодежные театры – Максим Лучинин (Чувашская Республика);

детские театры – Зульфат Валиуллин (Республика Татарстан) и Игнат Свинин (Республика Марий Эл).

В номинации «Лучшая мужская роль»:

молодежные театры – Кирилл Волков (Нижегородская область);

детские театры – Рамис Хакимов (Республика Татарстан) и Михаил Иванов (Удмуртская Республика).

В номинации «Лучшая женская роль»:

молодежные театры – Дарья Хридина (Пензенская область);

детские театры – Арина Орлова (Пензенская область).

В номинации «Лучший спектакль, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне»:

Самарская область, спектакль «Русский характер», театр-студия «Галифе» Дома Офицеров Самарского гарнизона.

Победители Конкурса афиш и плакатов:

Возрастная категория от 6 до 17 лет:

1 место – Дарина Селиванова (Пензенская область);

2 место – Елизавета Диденко (Оренбургская область);

3 место – Аделина Шаталова (Саратовская область).

Возрастная категория от 18 до 30 лет:

1 место – Ольга Чащухина (Пермский край);

2 место – Ксения Иванова (Удмуртская Республика);

3 место – Елизавета Владимирова (Республика Мордовия).

В номинации «Афиша, посвященная Году защитника Отечества»:

Карина Сверчкова (Пензенская область).

Фото пресс-службы ПФО и АСТ