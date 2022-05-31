Спасатели ПСС СО провели урок безопасности в детском саду

134

Спасатели Поисково-спасательного отряда Самарской области провели урок безопасности в детском саду №341 Самары.

Ребята узнали, что им на помощь в сложных и опасных ситуациях придут подготовленные специалисты, профессионалы, искренне любящие своё дело, умело применяющие специальную технику и оборудование.

В ходе урока ребятам рассказали как вести себя, когда потерялся в лесу. Была затронута тема о правилах поведения при пожаре в помещении.

В связи с приближением купального сезона спасатели напомнили о правилах поведения на воде.

В завершении урока дошколятам продемонстрировали оборудование аварийно-спасательного автомобиля.

Актуальность проведения урока вызвана социальной значимостью мероприятий направленных на обеспечение безопасности детей в повседневной жизни и в условиях ЧС, рассказали в пресс-службе ПСС СО.

Фото: ПСС СО