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Российский геймдизайнер, создатель игры «Вангеры» Андрей Кузьмин погиб в ДТП в Калининграде. Об этом сообщило издательство VG Limited в социальной сети «ВКонтакте» 5 ноября, пишут "Известия".

«Еще недавно мы объявляли о нашем издании «Вангеров». К сожалению, этому релизу не суждено случиться. Сегодня утром Андрей KranK Кузьмин, создатель «Вангеров», погиб под колесами авто. Информацию уже подтвердили несколько хорошо знакомых с ним людей», — говорится в сообщении.

ДТП произошло 5 ноября на Ленинском проспекте. На опубликованных кадрах с места аварии видно, как автомобиль Hyundai сбивает мужчину, переходившего дорогу в неположенном месте, недалеко от пешеходного перехода.В ГИБДД сообщили, что Кузьмин умер до приезда скорой помощи.

Андрей KranK Кузьмин родился в Калининграде 24 апреля 1971 года. Свою первую игру он написал сразу после окончания школы. В 1995-м основал компанию «К-Д Лаб», где занимался созданием игровых концепций, написанием сценариев и музыки, руководил разработкой. Позже он основал студию KranX Productions. Его главными и самыми известными проектами стали игры «Вангеры» и «Периметр».

Фото: соцсети/"Известия"