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Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»

12 декабря 2023 16:31
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В Тольятти для детей осужденных, состоящих на учете, организовано посещение национального парка «Самарская Лука».

Так, сотрудниками Приволжского межмуниципального филиала УИИ проведен ряд мероприятий. Для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете, было организовано посещение выставки «Невидимая Самара», которая прошла в  доме детского творчества. Выставка картин, тактильная галерея 3D-макетов самарских зданий и памятников, а также мини-комната вызвала у ребят неподдельный интерес.

Вместе с тем сотрудниками организовано проведение лекции на тему «Профилактика злоупотребления алкоголя» и осуществлен визит в "Управляющий центр занятости населения" с целью активизировать трудовую занятость несовершеннолетних. С детьми осужденных проведены тематические беседы.

Сотрудниками филиала по Комсомольскому району уголовно-исполнительной инспекции города Тольятти для детей осужденных, состоящих на учете, организовано посещение национального парка «Самарская Лука». Там они смогли ознакомиться с красотой природы родного края и сделать фотографии на память, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО

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