Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции УФСИН СО активно участвуют в реализации программы «Десятилетие детства»

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Так, сотрудниками Приволжского межмуниципального филиала УИИ проведен ряд мероприятий. Для несовершеннолетних осужденных, состоящих на учете, было организовано посещение выставки «Невидимая Самара», которая прошла в доме детского творчества. Выставка картин, тактильная галерея 3D-макетов самарских зданий и памятников, а также мини-комната вызвала у ребят неподдельный интерес.

Вместе с тем сотрудниками организовано проведение лекции на тему «Профилактика злоупотребления алкоголя» и осуществлен визит в "Управляющий центр занятости населения" с целью активизировать трудовую занятость несовершеннолетних. С детьми осужденных проведены тематические беседы.

Сотрудниками филиала по Комсомольскому району уголовно-исполнительной инспекции города Тольятти для детей осужденных, состоящих на учете, организовано посещение национального парка «Самарская Лука». Там они смогли ознакомиться с красотой природы родного края и сделать фотографии на память, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН СО