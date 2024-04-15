Сотрудники Росгвардии региона принимают участие в профилактических рейдах

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Сотрудники подразделений лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Самарской области вместе с представителями органов внутренних дел и регионального департамента охоты и рыболовства проводят рейдовые мероприятия, цель которых – профилактика правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов, а также правил охоты.

В минувшие выходные в южной группе районов Самарской области открылся весенний сезон охоты на пернатую дичь. Главная задача представителей контролирующих структур в первую очередь предупредить ЧП с применением оружия – целенаправленная профилактическая работа ведется во всех охотничьих угодьях региона. В общей сложности в день открытия сезона сотрудники Росгвардии вместе со своими коллегами проверили свыше 220 охотников. При этом на нарушителей составлено более 30 административных протоколов. При этом, по статистике, чаще всего выявляются нарушения в сфере охоты, такие, как охота с подхода, без подсадной утки или манка, а также нарушение норм добычи дичи.

В ближайшую субботу, 20 апреля, сезон охоты стартует в северной группе районов Самарской области. Аналогичные профилактические мероприятия будут проводиться сотрудниками Росгвардии на протяжении всего охотничьего сезона, сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Самарской области