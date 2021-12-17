Сотрудники и ветераны УИС Самарской области приняли участие в благотворительной акции

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Речь идет о доставке горячих блюд малоимущим, инвалидам, многодетным семьям, участникам боевых действий и престарелым гражданам. Среди адресов благотворительной акции – жители Самары, Тольятти, Сызрани и Новокуйбышевска.

Мероприятие организовано депутатами Самарской Губернской Думы, членами самарского регионального отделения «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и представителями одного из ресторанов города.

С целью реализации намеченного предварительно состоялась рабочая встреча участников. Стороны обсудили детали проекта и договорились о сотрудничестве. Представители сферы питания приняли на себя обязательства по приготовлению пищи, а волонтеры из числа общественников, депутатов, сотрудников и ветеранов УИС - по организации ее доставки.

- Сегодня в условиях пандемии важна любая поддержка старшего поколения, - сказала председатель ветеранской организации УФСИН полковник внутренней службы в отставке Наталья Чайковская. - Поэтому сотрудники и ветераны УИС принимают активное участие в этом мероприятии.

Фото: Пресс-служба УФСИН России по Самарской области