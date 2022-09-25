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В рамках Всероссийской акции МВД «Неделя безопасности дорожного движения» сотрудники Госавтоинспекций Самары и Жигулевска провели для школьников познавательные уроки по ПДД.



Вместе с полицейскими ребята вспомнили, как правильно вести себя вблизи проезжей части, в каких местах можно переходить дорогу, а также повторили значения дорожных знаков.



Полицейские напомнили юным пешеходам о том, что на проезжей части всегда нужно быть бдительными, не отвлекаться на телефон и прослушивание музыки в наушниках. В завершении встреч инспекторы напомнили ребятам о важности световозвращающих элементов и вручили ребятам яркие стикеры.



Также сотрудники Госавтоинспекции Жигулевска, посетив детский садик «Снежок», показали ребятам тематический мультфильм по правилам дорожного движения.



Инспекторы напомнили малышам, где и с какого возраста разрешается юным водителям кататься на велосипедах, а также о том, какую опасность несут в себе подвижные игры в непосредственной близости от дороги и объяснили, что такое световозвращающие элементы, как их правильно применять и носить.



После занятий инспекторы вместе с неравнодушными родителями встретили учащихся перед пешеходным переходом, напомнили им об осторожности на дороге, вручили им тематические памятки и световозвращающие браслеты, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО