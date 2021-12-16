Сотрудники ГИБДД Нефтегорска напомнили водителям о своевременной оплате штрафов

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Сотрудники ГИБДД Нефтегорска провели профилактическое мероприятие, во время которого призвали водителей к строгому соблюдению ПДД, а в случае их нарушения, своевременно оплачивать штрафы.

Во время общения с водителями полицейские напомнили, что в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, штраф за нарушение ПДД должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу. В случае неуплаты штрафа на нарушителя может быть наложен штраф в двойном размере или назначен административный арест сроком до 15 суток.

Если уплата штрафа производится в течение 20 дней со дня вынесения постановления, то гражданин может произвести оплату в размере пятидесяти процентов от положенной суммы. При этом сотрудники ГИБДД отметили, что скидка не распространяется на ряд серьезных нарушений ПДД:

- управление автомобилем в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения;

- нарушение ПДД, повлекшие дорожно-транспортные происшествия, в результате которых пострадали люди;

- повторное превышение скоростного режима более чем на 40 км/ч;

- проезд на запрещающий сигнал светофора;

- движение в нарушение Правил по полосе, предназначенной для встречного движения, либо движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением;

- управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке.

О наличии или отсутствии задолженности можно узнать на Едином портале Государственных услуг или обратиться в подразделения ГИБДД.

В завершении беседы сотрудник ГИБДД вручал водителям специальные памятки с QR-кодом, разработанные при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области, информирующие о государственных услугах, предоставляемых подразделениями ОВД, в том числе по линии Госавтоинспекции. Он объяснил, что сканируя код на камеру смартфона, гражданин попадает на специально созданную страницу, где подробно разъясняется алгоритм получения той или иной государственной услуги. При этом пользователь может быть абсолютно уверенным в актуальности информации, так как все изменения в законодательстве Российской Федерации отслеживаются и своевременно корректируются специалистами ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД СО