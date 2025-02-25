Сотрудники ГАИ Жигулевска провели профилактические беседы с учащимися, передвигающимися в школьных автобусах

В ходе беседы с ребятами инспектор по пропаганде БДД Ольга Щукина напомнила основные правила передвижения в школьном автобусе, а именно:
-заходить и выходить из автобуса можно только при полной остановке автобуса и после того как двери открылись;
- после посадки каждый ученик занимает отдельное пассажирское сидение и пристегивается ремнем безопасности;
- во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя посторонними звуками;
-необходимо соблюдать порядок в автобусе;
-запрещается открывать окна, высовываться из них;
- во время движения запрещено отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по салону.
В завершении беседы сотрудник полиции разместила памятки в салоне автобуса, чтобы ребята еще раз смогли их повторить, и пожелала безопасной дороги.
Фото: пресс-служба ГАИ СО