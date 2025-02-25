Сотрудники ГАИ Жигулевска провели профилактические беседы с учащимися, передвигающимися в школьных автобусах

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В ходе беседы с ребятами инспектор по пропаганде БДД Ольга Щукина напомнила основные правила передвижения в школьном автобусе, а именно:

-заходить и выходить из автобуса можно только при полной остановке автобуса и после того как двери открылись;

- после посадки каждый ученик занимает отдельное пассажирское сидение и пристегивается ремнем безопасности;

- во время движения автобуса категорически запрещается отвлекать водителя посторонними звуками;

-необходимо соблюдать порядок в автобусе;

-запрещается открывать окна, высовываться из них;

- во время движения запрещено отстегивать ремни безопасности, вставать со своих мест и перемещаться по салону.

В завершении беседы сотрудник полиции разместила памятки в салоне автобуса, чтобы ребята еще раз смогли их повторить, и пожелала безопасной дороги.

Фото: пресс-служба ГАИ СО