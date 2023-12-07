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Секретарь УПЧ в Российской Федерации Александр Козлов посетил СИЗО-2 УФСИН СО

7 декабря 2023 15:57
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Александр Козлов особо отметил, что станет добиваться выделения денежных средств на строительство нового изолятора.

Александра Козлова сопровождали Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, начальник отдела аппарата Уполномоченного по правам человека в регионе Павел Адоевский, председатель ОНК Самарской области Галина Подлужная, начальник отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных наказаний прокуратуры Самарской области Андрей Кидун, врио начальника УФСИН России по Самарской области полковник внутренней службы Александр Лягошин,  помощник начальника управления по соблюдению прав человека в УИС подполковник внутренней службы Антон Виндугов и сопровождающие должностные лица осмотрели следственный изолятор. Здание построено в 1911 году и является памятником истории.

Кроме того, секретарь Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации посетил камеры и провел беседы с подследственными. Он просил рассказать о качестве медицинской помощи, адвокатской защиты, возможности связи с родными.

Александр Козлов особо отметил, что станет добиваться выделения денежных средств на строительство нового изолятора, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

 

Фото предоставлено пресс-службой УФСИН России по Самарской области

 

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