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Сборная Самарской области отправляется на «Туриаду ПФО»

19 мая 2025 19:45
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Уже завтра, 20 мая, в Хвалынском районе Саратовской области откроется спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».

Уже завтра, 20 мая, в Хвалынском районе Саратовской области откроется спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».

 В рамках спортивной части «Туриады-2025» состоится первенство ПФО по спортивному туризму в трех дисциплинах: пешеходные, водные, на средствах передвижения (вело).

 В общий зачет также войдут результаты первенства ПФО на лыжных дистанциях, которое прошло в феврале в Самарской области, первенства в дисциплине «маршруты», окружного конкурса туристских походов с обучающимися под руководством педагогических работников.

 Вне зачета пройдут Кубок ПФО и ЦФО по спортивно-туристской эстафете, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на «Кубок Дружбы» с участием российских и иностранных спортсменов, международные соревнования и командные соревнования ПФО и ЦФО на пешеходной дистанции.

 Кроме того, в программу «Туриады» включена творческая часть и соревнования по познавательному туризму.

 

Фото:   минспорта СО

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