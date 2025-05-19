Сборная Самарской области отправляется на «Туриаду ПФО»

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Уже завтра, 20 мая, в Хвалынском районе Саратовской области откроется спортивно-туристский лагерь Приволжского федерального округа «Туриада».



В рамках спортивной части «Туриады-2025» состоится первенство ПФО по спортивному туризму в трех дисциплинах: пешеходные, водные, на средствах передвижения (вело).



В общий зачет также войдут результаты первенства ПФО на лыжных дистанциях, которое прошло в феврале в Самарской области, первенства в дисциплине «маршруты», окружного конкурса туристских походов с обучающимися под руководством педагогических работников.



Вне зачета пройдут Кубок ПФО и ЦФО по спортивно-туристской эстафете, смешанная четырехэтапная эстафета на пешеходной дистанции на «Кубок Дружбы» с участием российских и иностранных спортсменов, международные соревнования и командные соревнования ПФО и ЦФО на пешеходной дистанции.



Кроме того, в программу «Туриады» включена творческая часть и соревнования по познавательному туризму.

Фото: минспорта СО