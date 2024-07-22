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Самарцы могут выбрать культурную столицу года

22 июля 2024 16:25
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Определять культурную столицу будут по двум направлениям – народное голосование и экспертная оценка.

На портале Госуслуги идет голосование за «Культурную столицу 2026 года». Конкурс призван поддержать культурное развитие регионов, показать их самобытность, повысить туристический и экономический потенциал.

Определять культурную столицу будут по двум направлениям – народное голосование и экспертная оценка. В народном голосовании может участвовать любой житель России с действующим аккаунтом на Госуслугах.

Все что нужно: зайти на портал через свою учетную запись, выбрать из списка до пяти населенных пунктов, нажать кнопку «Отправить». После этого придет уведомление, что ваш голос учтен. Проголосовать за культурную столицу можно прямо сейчас здесь https://vk.cc/cysfXD

Победитель народного голосования получит специальный приз на итоговом мероприятии уже в декабре 2024 года.

Эксперты будут выбирать город-победитель по нескольким характеристикам: активность и качество культурной жизни города, а также его популярность среди населения.

Города, претендующие на победу: Владивосток, Владикавказ, Владимир, Вологда, Екатеринбург, Зарайск, Ижевск, Иркутск, Калуга, Кемерово, Кострома, Курск, Мурманск, Нальчик, Омск, Псков, Ростов-на-Дону, Рязань, Смоленск, Сургут, Сыктывкар, Тамбов, Томск, Тула, Чита, Южно-Сахалинск.

Победителю достанется звание «Культурная столица года», а вместе с ним новые возможности для социально-экономического и культурного развития. Он станет точкой притяжения как для туристов, так и для потенциальных инвесторов и партнеров.

Конкурс – отличный шанс для российских регионов ярко презентовать на федеральном уровне потенциал своего города, обеспечить рост инвестиционной и туристической привлекательности.

Напомним, впервые конкурс «Культурная столица года» прошел в 2023 году. Победителями стали Нижний Новгород и Грозный.

 

Фото из открытых источников

Теги: Самара

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