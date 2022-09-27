Самарцы могут принять участие в мониторинге состояния и развития конкуренции на товарных рынках

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Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области, в соответствии со стандартом развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, в рамках мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках региона, проводится опрос предпринимателей и потребителей товаров и услуг.

Результаты опросов будут использованы при разработке комплекса мер, направленных на содействие развитию конкуренции и снижение административных барьеров на рынках Самарской области.

Ссылка для проведения опроса предпринимателей: https://fonns.yandex.rU/u/62b2eed97c92314c87bf74a6/.

Ссылка для проведения опроса потребителей товаров и услуг: https://forms.vandex.ru/u/6310422692803e22ce2f6311/.

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