Самарцев предупреждают: осторожно, сход снега и сосулек с крыш

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В условиях температурных «качелей», когда ночные минусовые температуры сменяются на дневные плюсовые и наоборот, может происходить сход снега и сосулек с крыш.



Во избежание несчастных случаев:



- не приближайся к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не разрешай находиться в таких местах детям;

- если есть ограждение и предупреждающие таблички, не пытайся проникнуть за ограждение. Обойди опасное место;

- не паркуй под крышами домов автомобили;

- самостоятельно не сбивай снежную наледь или сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;

- своевременно информируй домоуправляющую компанию об образовании сосулек.



Помни, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, они могут упасть и с других частей.



Если на тротуаре есть следы от ранее упавшего снега или ледяные осколки, примите меры предосторожности и ограничьте пребывание в опасной зоне.

При подозрительном шуме наверху нельзя останавливаться и поднимать голову. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.



Если от падения сосульки или снега пострадал человек, нужно вызвать скорую помощь.

Фото: Администрация Самары