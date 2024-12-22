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Самарцев предупреждают: осторожно, сход снега и сосулек с крыш

22 декабря 2024 20:36
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При подозрительном шуме наверху нельзя останавливаться и поднимать голову. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы.

В условиях температурных «качелей», когда ночные минусовые температуры сменяются на дневные плюсовые и наоборот, может происходить сход снега и сосулек с крыш.

Во избежание несчастных случаев:

- не приближайся к крышам зданий, с которых возможен сход снега и не разрешай находиться в таких местах детям;
- если есть ограждение и предупреждающие таблички, не пытайся проникнуть за ограждение. Обойди опасное место;
- не паркуй под крышами домов автомобили;
- самостоятельно не сбивай снежную наледь или сосульки. Это может быть опасно и для человека работающего на высоте, и для случайных прохожих;
- своевременно информируй домоуправляющую компанию об образовании сосулек.

Помни, что после падения снега, льда или сосулек с края крыши, они могут упасть и с других частей.

Если на тротуаре есть следы от ранее упавшего снега или ледяные осколки, примите меры предосторожности и ограничьте пребывание в опасной зоне.

При подозрительном шуме наверху нельзя останавливаться и поднимать голову. Возможно, это сход снега или ледяной глыбы. Нужно прижаться к стене, козырёк крыши послужит укрытием.

Если от падения сосульки или снега пострадал человек, нужно вызвать скорую помощь.

 

Фото:   Администрация Самары

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