Самарцам расскажут о возникновении славянской письменности

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14 марта традиционно отмечается День православной книги — праздник Русской Православной Церкви, который приурочен к дате выпуска первой на Руси печатной книги Ивана Фёдорова «Апостол», вышедшей в свет 1 марта 1564 года. Отмечается с 2010 года.

14 марта в 14.00 в Историческом парке «Россия – моя история» состоится лекция протоиерея Максима Кокарева - настоятеля Самарского Кирилло-Мариинского семинарского храма, ректора Самарской духовной семинарии.

На лекции гости узнают о возникновении славянской письменности и вкладе святых Кирилла и Мефодия, которые создали первую славянскую азбуку — глаголицу. Их целью было сделать христианство доступным для славян. Позднее ученики Кирилла и Мефодия разработали кириллицу на основе греческого алфавита с элементами глаголицы, что упростило распространение письменности среди славян, знакомых с греческой графикой.

После лекции все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе "Славянская письменность".

В 1564 году Иван Фёдоров и Пётр Мстиславец выпустили в Москве «Апостол» — первую точно датированную печатную книгу на Руси. Издание положило начало массовому книгопечатанию, способствуя просвещению и укреплению централизованного государства.

12+

Вход свободный.

Запись по телефону: +7 (846) 250-01-32, 250-01-52

г. Самара, ул. Красноармейская, д. 131, ТК "Гуд`Ок", 3 этаж.