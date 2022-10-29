Я нашел ошибку
Главные новости:
Инспекторы ГИМС Самарской области напоминают любителям рыбной ловли меры предосторожности.
МЧС СО: соблюдайте правила безопасности на осенней рыбалке
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Глава областного департамента общественной безопасности покинул пост
Глава областного департамента общественной безопасности покинул пост
В Сергиевском районе в ДТП пострадали два водителя
В Сергиевском районе в ДТП пострадали два водителя
Коронавирусом за сутки в Самарской области заболели 308 человек
Коронавирусом за сутки в Самарской области заболели 308 человек
В Самарской области показатель безработицы побил рекорд
В Самарской области показатель безработицы побил рекорд
На ноябрьские праздники между Самарой и Сызранью запустят дополнительные «Ласточки»
На ноябрьские праздники между Самарой и Сызранью запустят дополнительные «Ласточки»
Наверх
Самара  +3 °C, Тольятти  +3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.53
0.17
EUR 61.13
-0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»

29 октября 2022 13:48
125
Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы»

1 ноября в 13-00 Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы».

Гостям зоопарка расскажут о разнообразии лисиц, и о том, что лисицы бывают не только рыжими, их повадках, образе жизни в дикой природе, о том какие лисицы встречаются в Самарской области.
Посетители познакомятся с питомцами зоопарка - лисицами-огневками и серебристо-черными лисицами, сотрудники проведут показательное кормление животных.
Ребята смогут принять участие в веселых конкурсах и викторинах. Победители получат памятные сувениры от зоопарка.

0+

Теги: Мероприятия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка».
28 октября 2022, 16:38
Месяц просмотра щекочущих нервы фильмов бесплатно для новых подписчиков «Страшно — и точка»
Сегодня на билайн тв стартовала акция «30 дней на подписку «Страшно — и точка». Новости компаний
422
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
26 октября 2022, 10:24
Жителей Самарской области приглашают принять участие в Большом этнографическом диктанте
Время прохождения – 45 минут. Образование
630
Мероприятие приурочено ко дню образования колонии. В этом году учреждение отпраздновало 93-летие.
25 октября 2022, 22:55
В ИК-15 УФСИН СО проведен конкурс красоты "Мисс ИК-15 - 2022"
Мероприятие приурочено ко дню образования колонии. В этом году учреждение отпраздновало 93-летие. Общество
950
В центре внимания
В Параде Памяти 7 ноября в Самаре примут участие бойцы СВО.
29 октября 2022  14:16
Дмитрий Азаров провел заседание организационного комитета по подготовке и проведению Парада Памяти в Самаре 
110
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
29 октября 2022  10:39
Подведены итоги областной акции «Лето в стиле ГТО»
191
Были подведены предварительные итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также был рассмотрен проект бюджета на следующий год.
28 октября 2022  19:08
«Бюджет развития»: Дмитрий Азаров провел расширенное заседание Правительства региона
412
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
28 октября 2022  10:26
Самарский аэропорт «Курумоч» переходит на зимнее расписание
356
Мобилизованные самарцы поблагодарили Дмитрия Азарова за поддержку.
27 октября 2022  22:10
Дополнительная экипировка, спецснаряжение, выплаты и помощь семьям - Дмитрий Азаров обсудил с мобилизованными земляками вопросы подготовки к участию в СВО
3051
Весь список