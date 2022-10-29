125

1 ноября в 13-00 Самарский зоопарк приглашает всех на праздник «День лисицы».



Гостям зоопарка расскажут о разнообразии лисиц, и о том, что лисицы бывают не только рыжими, их повадках, образе жизни в дикой природе, о том какие лисицы встречаются в Самарской области.

Посетители познакомятся с питомцами зоопарка - лисицами-огневками и серебристо-черными лисицами, сотрудники проведут показательное кормление животных.

Ребята смогут принять участие в веселых конкурсах и викторинах. Победители получат памятные сувениры от зоопарка.

0+