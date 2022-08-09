Самарский аграрный университет проведет "День поля-2022"

161

Основная проблема хозяйств южной зоны Самарской области, особенно тех, кто работает по интенсивным технологиям, - ускоренная деградация почв в результате сильной ветровой эрозии, повышения концентраций вредных солей в пахотном горизонте, вымывание кальция в подпочвенный горизонт. Эти процессы протекают стремительно и необратимо. Без принятия мер сельхозтоваропроизводители могут потерять почву в течение 5-10 лет.

Для «Дня поля - 2022» Самарский государственный аграрный университет выбрал тему поиска научно-обоснованных путей стабилизации и повышения плодородия почв в регионе. В программе мероприятия:

- научно-практический семинар с участием ведущих специалистов России в области сохранения плодородия почв. В работе семинара примет участие ведущий ученый России по проблеме сохранения плодородия черноземных почв, заведующий лабораторией НИИ агрохимии им. Прянишникова, профессор Наталья Ивановна Аканова (г. Москва);

- осмотр посевов защитных лесных полос, высаженных весной 2022 года в питомнике КФХ Цирулева Е. П.;

- оценка эффективности серийной лесопосадочной машины с указанием недостатков ее работы на сельскохозяйственных землях и путей их устранения;

- демонстрация практических решений по нейтрализации вредных факторов за счет применения новых для сельского хозяйства региона мелиорантов и комплексных удобрений.

На мероприятии будут присутствовать ведущие сельхозтоваропроизводители региона, представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области.

«День поля – 2022» Самарского государственного аграрного университета пройдет 11 августа