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Самарские стартаперы могут пройти в акселерационную программу и запустить пилот с компаниями экосистемы МТС

18 июля 2023 12:25
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Самарские стартаперы могут пройти в акселерационную программу и запустить пилот с компаниями экосистемы МТС

Компания MTS AI проводит отбор стартапов, создающих проекты на основе технологии генеративного искусственного интеллекта, для участия в акселерационной программе. Задача программы — найти перспективные и коммерчески применимые решения в сфере генеративного ИИ.

Стартапы, прошедшие отбор, будут тестировать свои решения и бизнес-гипотезы в корпоративной среде, общаться с потенциальными заказчиками и инвесторами. По итогам акселерации, стартапы могут получить предложение о запуске пилота с компаниями экосистемы МТС, либо инвестиции от $100 тыс. до $10 млн.

MTS AI предоставит разработчикам вычислительные мощности для развертывания и тренировки моделей и доступ к большим данным. С участниками программы будут работать менторы по генеративному ИИ, ML, MLOps, Data Science из крупнейших BigTech-компаний и MTS AI, а также эксперты по продуктам и бизнес-стратегии. 

«Генеративный ИИ нередко сравнивают с изобретением интернета или мобильной связи: настолько сильно он меняет способ взаимодействия людей с технологиями и друг с другом. Наш проект с MTS AI призван оценить влияние генеративного ИИ на работу корпораций в целом и найти лучшие возможности для применения этой технологии в контуре экосистемы», — сказал Павел Воронин, первый вице-президент МТС по технологиям.

В акселерационную программу MTS AI могут попасть компании, которые создают технологии для выполнения следующих задач: 

·         подготовка текстов для соцсетей, сайтов и СМИ;

·         генерация видео и изображений по текстовому описанию для создания афиш, трейлеров и иллюстраций к художественным произведениям; 

·         создание макетов рекламы с символикой компаний в 2D, 3D и видеоформате; 

·         технологии парного программирования, поиска багов и улучшения качества кода; 

·         автоматическая разметка данных и генерация датасетов; 

·         поиск ответов на вопросы пользователей;

·         автоматизация подготовки и проверки юридических договоров и документов для комплаенс;

·         поддержка топ-менеджмента в принятии решений.

Акселерационная программа будет проходить онлайн, организаторы гарантируют бесплатное участие. В отличие от других программ стартапам не нужно будет отдавать долю в своем бизнесе в обмен на акселерацию.   

Отбор участников будет проходить в несколько этапов: сбор заявок, собеседование с экспертами, презентация проектов для потенциальных клиентов. Еще в процессе отбора стартапы смогут познакомиться с менторами и представителями корпораций, получить обратную связь потенциальных клиентов о своем продукте или технологии. 

По итогам собеседований и питчинг-сессии эксперты MTS AI определят 10 команд, которые пройдут 12-ти недельную акселерацию. Итоги программы подведут на Демодне в ноябре.

 

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