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Самарские приставы восстановили права несовершеннолетних

28 июля 2021 10:12
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Самарские приставы восстановили права несовершеннолетних

Жителя Самарской области обязали зарегистрировать жилой дом и земельный участок в общую долевую собственность несовершеннолетних детей.  

Согласно действующему законодательству родители обязаны выделить детям доли в объекте индивидуального жилищного строительства — жилом доме, приобретенном при помощи материнского капитала, определив размер этих долей по соглашению. При проверке соответствующими органами выяснилось, что денежные средства мужчина  направил на объект индивидуального жилищного строительства — жилой дом, однако детям доли не выделили. Суд вынес решение обязать отца оформить объект индивидуального жилищного строительства — жилой дом и земельный участок в общую долевую собственность  несовершеннолетних детей.            

    Исполнительный лист  поступил на исполнение в отделение судебных приставов

г. Жигулевска Самарской области. Судебным приставом-исполнителем должник уведомлен о возбуждении исполнительного производства и необходимости добровольно исполнить решение суда. Однако мужчина не зарегистрировал объекты в общую долевую собственность детей. 

В рамках исполнительного производства судебным приставом-исполнителем в отношении должника вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 тысяч рублей.  Только после этого мужчина зарегистрировал объект индивидуального жилищного строительства — жилой дом и земельный участок в общую долевую собственность несовершеннолетних детей.

Исполнительное производство окончено фактическим исполнением. 

Теги: судебные приставы

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