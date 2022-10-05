Самарские поисковики представят губернию на окружном слете ПФО «Никто не забыт»

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Представители Самарской делегации регионального отделения «Поисковое движение России» сегодня отправляются на окружной слет Приволжского федерального округа «Никто не забыт», который проходит в Нижнем Новгороде. По итогам 2021 года наши ребята заняли почетное 3 место в общекомандном зачете.

В Самарской области накоплен колоссальный опыт в сфере патриотического воспитания подрастающего поколения. Самарская молодежь принимает активное участие в патриотических инициативах и проектах. На протяжении нескольких лет регион является лидером в стране по количеству юнармейцев.

Гордостью региона является патриотический кластер, созданный по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова. Ключевые военно-патриотические объединения сосредоточены в Доме офицеров Самарского гарнизона.

Накануне отъезда самарских поисковиков на слет в ресурсном центре добровольчества с ребятами встретился заместитель министра образования и науки Самарской области-руководитель департамента по делам молодежи Сергей Бурцев.

«В соревнованиях всегда есть и элемент везения, и судейство. Поэтому, в первую очередь, важно показать, как вы работаете, какую деятельность осуществляете. Это очень ценно. Безусловно, мы рассчитываем на справедливый высокий результат. Уверен, вы сумеете продемонстрировать все свои знания, весь свой опыт, навыки, которыми действительно обладаете. Работая с историческими фактами как в архивах, так и воочию, проводя раскопки на местности, изучая останки, извлекая медальоны, вы, как никто другой, видите, какой трагедией для человечества стала Великая Отечественная война. Вы все хорошо понимаете, что такое историческая память и насколько велико значение ее сохранения», - обратился к участникам встречи Сергей Бурцев.

Напомним, во время «Вахты памяти» в Ленинградской области поисковики нашли останки красноармейца, уроженца Самарской области Егора Бусыгина, которого все это время родственники считали пропавшим без вести. В преддверии Дня Победы ребята поискового отряда «Сокол» привезли на родную землю и передали родственникам останки и личные вещи Егора Бусыгина для захоронения. Так, спустя почти 80 лет, герой Великой Отечественной войны вернулся на Родину. Символично, что сегодня, продолжая великий подвиг Героя Великой Отечественной войны, его внук встал в ряды добровольцев, чтобы защищать страну от неонацизма.

В этом году в состав региональной делегации окружного слета вошли представители поисковых отрядов «Сокол», «Поиск», «Политехник» и «Свои». Возглавляет команду председатель Регионального совета РО ООД «Поисковое движение России» в Самарской области, командир поискового отряда «Сокол» Евгений Ривкинд.

Окружной слет поисковых отрядов «Никто не забыт» проводится в рамках реализации общественных проектов Приволжского федерального округа.