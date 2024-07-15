Самарские пограничники не дали незаконно вывезти из России детей

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В воздушном пункте пропуска Самара пограничниками пресечена попытка незаконного вывоза из Российской Федерации несовершеннолетних лиц.

В ходе пограничного контроля пассажиров авиарейса сообщением «Самара — Худжанд» выявлены граждане Российской Федерации 2007

и 2017 г.р. в сопровождении жительницы одной из республик Центрально-Азиатского региона, предъявившей для проверки поддельное нотариальное согласие на их выезд из России от родителей.

В результате проверочных мероприятий установлено, что женщина доводится бабушкой несовершеннолетним, вывезти которых из страны намеривалась по просьбе их отца, проживающего за рубежом.

Дети возвращены матери.

В отношении правонарушительницы совместно с органами полиции проводятся дальнейшие проверочные мероприятия, решается вопрос

о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 327 УК России «Использование заведомо поддельного официального документа».