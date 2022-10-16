Самарские метеорологи рассказали, когда Волга покроется льдом

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Специалисты Приволжского УГМС дали официальный прогноз на установление ледостава в этом году на реках и водохранилищах в бассейне Волги и Урала.

— К 14 октября 2022 года температура воды на Куйбышевском водохранилище понизилась до +10,6... +14,2 ºС, на Саратовском и Волгоградском водохранилищах — до +13,4... +14,3 ºС, что выше нормы и значений прошлого года. С учетом фактических и прогностических гидрометеорологических данных, установление ледостава на Куйбышевском водохранилище прогнозируется в обычные сроки, на Саратовском и Волгоградском водохранилищах — на 3–4 дня позже среднемноголетних дат. Температура воды на малых реках Заволжья к 14 октября понизилась до +8... +11,2 ºС, что выше среднемноголетних значений и значений прошлого года. По расчетам, появление льда на малых реках прогнозируется во второй декаде ноября, устойчивый ледостав — в конце третьей декады ноября — первой декаде декабря этого года, — рассказала начальник отдела гидрологических прогнозов Приволжского УГМС Наталья Голоднюк.

Водоемы в бассейне реки Урал покроются льдом примерно в те же сроки, что и каждый год.

Между тем синоптики опубликовали прогноз погоды на октябрь. Средняя за месяц температура воздуха ожидается +6,1... +8 °C, что на 0,6–0,7 °C выше средних многолетних значений. Количество осадков в октябре предполагается около нормы, пишет 63.ру.