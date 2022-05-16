Самарская областная библиотека для молодежи: «Книжный сомелье» с солисткой САТОБ Евгенией Теняковой

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17 мая в 13:30 в Самарской областной библиотеке для молодежи состоится встреча проекта «Книжный сомелье».

Встреча будет посвящена книгам о Великой Отечественной войне и приурочена ко Дню Победы. Специальным гостем проекта станет заслуженная артистка России, народная артистка Самарской области, оперная певица, режиссер, педагог, солистка Самарского академического театра оперы и балета им. Д.Шостаковича Евгения Теняковой.

В рамках встречи состоится разговор о литературе и творчестве. Гость проекта «продегустирует» повесть Бориса Васильева «А зори здесь тихие» об отряде из пяти девушек, сражавшихся за родину, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого (история основана на реальных событиях – подвиге лётчика, Героя Советского Союза Алексея Маресьева), произведения Михаила Шолохова и другие книги.

В исполнении Евгении Теняковой прозвучит романс Женьки из к/ф «А зори здесь тихие» – «Жди меня, и я вернусь» и «Москвичи» А. Эшпая.

Начало встречи в 13:30. 16+

Фото: минкульт СО