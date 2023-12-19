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Самарская область в первой пятерке регионов страны по условиям для инновационной деятельности

19 декабря 2023 17:29
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В регионе выстроена системная работа с высокотехнологическими и инновационными проектами.

Институт статистических исследований и экономики знаний Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» подготовил рейтинг, в котором Самарская область заняла 5 место по развитию социально-экономических условий инновационной деятельности и 4 место - по уровню качества инновационной политики. По итоговому показателю Самарская область вошла в первую десятку субъектов РФ, заняв 9-ю строчку рейтинга.

Напомним, в октябре Самарская область вновь вошла в первую десятку субъектов страны по уровню научно-технологического развития. Соответствующую аналитику подготовило агентство «РИА Рейтинг».

В регионе выстроена системная работа с высокотехнологическими и инновационными проектами. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» и личному участию Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области успешно работают специальные инвестиционные площадки, действует специальный перечень инструментов поддержки.

«Каждый реализованный проект в сфере инноваций – это вклад в технологическую независимость нашей страны, - акцентировал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов. - Сегодня этот вопрос является одним из самых актуальных, и на уровне региона мы создаем все необходимые условия для наших разработчиков, чтобы они могли воплощать в жизнь свои идеи, выпускать на рынок востребованные продукты, находить заинтересованных потребителей, динамично развиваться и расти».

Одним из направлений поддержки инновационных проектов являются конкурсы разработок, которые проводятся совместно с крупными индустриальными партнерами: Куйбышевской железной дорогой, «ОДК-Кузнецов», станкостроительной компанией «Прикладная механика» и «АВТОВАЗом».

Благодаря этим конкурсам, за последние четыре года 34 проекта получили поддержку на общую сумму 125,6 млн рублей и возможность сотрудничества с корпорациями и крупными компаниями.

Так, в 2023 году компания РЖД приобрела на всю сеть железных дорог программное обеспечение для обработки информации с беспилотников, разработанное Институтом искусственного интеллекта Самарского университета, а также систему «Облачный Smart-мониторинг», которой теперь оснащаются вокзалы Самары, Уфы и Волгограда.

Центр инновационного развития региона - технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». В статусе резидента технопарка стартапы получают доступ к федеральным и региональным мерам поддержки, имеют возможность использования инфраструктуры экосистемы на льготных условиях: размещение в современных офисах, лабораторных и производственных помещениях, проведение мероприятий в одном из лучших региональных конгресс-центров, информационная поддержка.

По итогам 2022 года «Жигулевская долина» стала лучшим технопарком страны. Сегодня на его площадке реализуется свыше 300 проектов. За последние пять лет резиденты получили 49,7 млрд рублей выручки, 83 патента на свои разработки, выплатили 8,8 млрд рублей налогов в бюджеты всех уровней и создали уже более 2,2 тысяч рабочих мест для жителей Тольятти.

Технопарк является региональным оператором фонда «Сколково» и региональным партнёром Агентства по технологическому развитию. Здесь работает представитель Фонда содействия инновациям Более 1,3 млрд рублей привлекли участники конкурсов ФСИ с поддержкой региона на реализацию своих проектов, начиная с 2017 года. Сотрудничество с Инновационным фондом Самарской области помогает резидентам находить заказчиков среди крупнейших предприятий.

Сегодня в Самарской области создается кластер беспилотных авиационных систем. Его основной задачей является развитие научно-производственной кооперации производителей комплектующих и элементов конструкции беспилотных летательных аппаратов, разработчиков технологий в сфере самолетостроения, двигателестроения, композитных материалов, авионики, цифровых и других востребованных технологий. Комплексным проектом кластера беспилотной авиации в Самарской области является создание производства БАС полного цикла.

Поддержку предпринимателям оказывают и центры «Мой бизнес» Самарской области. Благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство» для представителей сегмента МСП действует широкий перечень инструментов поддержки. На площадках центров можно получить консультации по всем вопросам создания и развития своего дела.

 

Фото – министерство экономического развития и инвестиций Самарской области

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