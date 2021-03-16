Я нашел ошибку
Главные новости:
На сегодняшний день тема фасадных материалов является актуальной.
В лаборатории СамГТУ "тестируют все виды утеплителей"
Состоится церемония открытия выставки видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары.
В ЦРК «Художественный» приглашают на фотоэкскурсию «Самарские наличники»
Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению.
Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»
Были спасены две человека. Для ликвидации пожара привлекались 29 человек личного состава и 9 единиц техники.
Подробности пожара на улице Вольской в Самаре
Посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.
В Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!»
Сбер представил аналитическую панель «Туризм», предназначенную для глав субъектов РФ, их профильных заместителей, представителей администраций и отраслевых министерств.
Сбер представил аналитический инструмент развития туризма 
Будут принимать звонки от абонентов по всей России на тему водоснабжения и водоотведения в рамках «Горячей линии о холодной воде».
17 марта «РКС» проведут «Горячую линию о холодной воде» по всей России
Сбербанк и министерство культуры Самарской области заключили соглашение, направленное на развитие внутреннего и въездного туризма в регионе.
Сбербанк поможет привлечь в Самару туристов
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.23
-0.28
EUR 87.35
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На  "Металлурге" прошел юбилейный турнир на Кубок имени Виктора Карпова
ГИБДД СО выявлено около 2000 различных нарушений ПДД за минувшие выходные
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»

16 марта 2021 15:51
53
Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению.

Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Он стартует весной: период проведения акции в регионе – с 25 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года. Марафон проводится при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и краудфандинг-проекта «Подари Дерево»: подари-дерево.рф.

Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

К участию в экологической акции приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самары и Самарской области.

Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо более 300 кг макулатуры в одном месте – это, например, 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее – оставить заявку на официальном сайте акции.

Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Самарской области. Участники будут награждены благодарностями, а самые результативные победители – премиями и ценными призами. Денежные премии в размере от 1 рубля за 1 кг выплачиваются, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 кг. В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн (что, по мнению организаторов, вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

- 1 место - аллея из хвойных пород деревьев или телескоп для знакомства со звездным небом;

- 2 место - аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница);

- 3 место - аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

Организаторы акции разъясняют, что к сдаче макулатуры нужно подготовиться. Так, вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м3 (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля). Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций – организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

Обращаем также внимание на то, что заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции.

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов, передает пресс-служба горадминистрации.

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Социум
Состоится церемония открытия выставки видов домовой резьбы купеческих особняков старой Самары.
16 марта 2021  16:01
В ЦРК «Художественный» приглашают на фотоэкскурсию «Самарские наличники»
20
Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению.
16 марта 2021  15:51
Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево»
46
Посвященная воссоединению Республики Крым и города Севастополя с Российской Федерацией.
16 марта 2021  15:36
В Самарской области состоится общественная акция «Соединяя сердца!»
53
Весь список

Здравоохранение
Операция занимает всего 10-15 минут и не требует общего наркоза.
16 марта 2021  14:25
Врачи Клиник СамГМУ впервые в регионе провели уникальную операцию на запястье
118
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
16 марта 2021  11:14
В самарских санаториях полюбили отдыхать при постковидной реабилитации
132
Медик предостерег от соблюдения постельного режима, а также призвал зрителей не принимать противовирусные лекарства.
15 марта 2021  23:13
Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, чего нельзя делать при ОРВИ
324
Весь список
Новости медицины
Главная причина - потеря миелина, вещества, образующего оболочку нервных волокон.
10 марта 2021  17:47
Ученые определили главную причину старения мозга
1079
28 декабря 2020  13:22
Лечение онкологии в Турции: почему стоит рассмотреть эту страну
15127
23 декабря 2020  20:33
Лечение алкоголизма
16436
Весь список
Туризм
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
16 марта 2021  09:09
Туристы на пляжах Болгарии будут обязаны соблюдать дистанцию
244
Во время пути для пассажиров поезда проводят развлекательную программу по мотивам советского мультфильма.
13 марта 2021  20:06
Запустили первую электричку для туристов из Нижнего Новгорода в деревню Простоквашино
891
На котором о своих туристических возможностях и предложениях расскажут 22 ведущие организации туристической отрасли региона.
12 марта 2021  16:46
На международной выставке MITT в Москве Самарская область будет представлена выставочным стендом
1018
Весь список
Образование
На сегодняшний день тема фасадных материалов является актуальной.
16 марта 2021  16:10
В лаборатории СамГТУ "тестируют все виды утеплителей"
9
Участие открытое и бесплатное.
16 марта 2021  14:09
Началась регистрация на отборочный онлайн-этап VolgaCTF 2021
94
В школах может стать меньше контрольных работ
16 марта 2021  12:57
В школах может стать меньше контрольных работ
123
Весь список

Культура
Музеи Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе видеороликов
16 марта 2021  11:25
Музеи Самарской области приглашают принять участие в международном конкурсе видеороликов
150
Онлайн-показы фестиваля будут доступны с 15 по 23 марта, офлайн-часть мероприятия состоится в Суздале Владимирской области с 17 по 22 марта 2021 года
15 марта 2021  22:37
В Суздале открылся российский фестиваль анимационного кино впервые в онлайн-формате
369
93-я церемония вручения премии
15 марта 2021  17:32
Российские картины "Дорогие товарищи!" и "Гунда" не вошли в число номинантов на "Оскар"
366
Весь список
Мир домашних животных
Для того чтобы лечить застойную сердечную недостаточность, которая вызвана дегенерацией клапанов либо дилятационной кардиомиопатией у собак, успешно используют препарат Ветмедин.
14 февраля 2021  08:44
Ветмедин и аналоги – лекарство для собак
2284
Передержка с медуходом для кошек https://murchalkin.ru – это полный комплекс услуг по проживанию, питанию и медицинскому уходу.
31 января 2021  21:01
Передержка кошек с медуходом VIP уровня и по доступной цене
4101
Разным породам собак характерны свои особенности роста ногтей. У некоторых пород этот процесс происходит быстрее, у других – медленнее.
7 декабря 2020  23:17
Как подстричь когти собаке
15420
Весь список
Мода
Мы живем во времена, когда технологии существенно облегчают нашу жизнь. Например, сегодня, чтобы приобрести обувь, одежду или какие-либо аксессуары совсем необязательно посещать магазины и бутики.
9 марта 2021  00:22
Изысканная одежда, обувь и аксессуары категории «люкс» по выгодным ценам
330
Особенностью детской стрижки является то, что волосы и детей по структуре более тонкие и мягкие, они сильнее путаются, сложнее поддаются укладке.
28 февраля 2021  23:17
Как выбрать детскую стрижку – салон красоты СВ СПА в Одинцово
890
23 февраля 2021  11:16
Национальные костюмы
1922
Весь список
  • Некому принести продукты или лекарства?
В центре внимания
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
16 марта 2021  13:20
Стало известно, когда в Самаре стартует месячник по благоустройству
Социум
141
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
16 марта 2021  13:13
Самарцев просят не выходить на лед водоемов
Социум
101
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
16 марта 2021  09:28
В Самаре еще интенсивней начали проверять масочный режим в транспорте
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
236
Регион добивается опережающего финансирования строительства двух корпусов детских больниц.
15 марта 2021  18:34
Дмитрий Азаров о строительстве двух корпусов детских больниц: "Мы должны сделать все для того, чтобы справиться опережающими темпами"
Политика региона
810
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
15 марта 2021  13:15
В Самарской области за сутки на 15 марта выявлены 235 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
393
Весь список