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Самарская область присоединится к Всероссийскому Эко-марафону «ПЕРЕРАБОТКА «Сдай макулатуру – спаси дерево». Он стартует весной: период проведения акции в регионе – с 25 марта 2021 года по 21 апреля 2021 года. Марафон проводится при поддержке министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области и краудфандинг-проекта «Подари Дерево»: подари-дерево.рф.

Основная задача акции, проходящей на регулярной основе – привлечь внимание людей к ресурсосбережению, заставить задуматься над расточительностью использования природных ресурсов, а также внести вклад в развитие вторичной переработки отходов.

К участию в экологической акции приглашаются все учебные заведения, общественные организации, предприятия, компании и другие учреждения всех населенных пунктов Самары и Самарской области.

Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (необходимо более 300 кг макулатуры в одном месте – это, например, 6 стопок бумаги А4 высотой 120 см или около 850 книг, не имеющих литературной ценности), далее – оставить заявку на официальном сайте акции.

Отдельные граждане, не имеющие возможности собрать более 300 кг макулатуры, могут обратиться по месту работы или в ближайшее учебное заведение, учреждение с предложением принять участие в акции «Сдай макулатуру – спаси дерево!».

Акция пройдет в виде соревнований между районами и городами Самарской области. Участники будут награждены благодарностями, а самые результативные победители – премиями и ценными призами. Денежные премии в размере от 1 рубля за 1 кг выплачиваются, если одна или несколько организаций соберут в одной точке сбора макулатуру весом более 1 000 кг. В случае, если общий результат региона будет более 100 тонн (что, по мнению организаторов, вполне достижимо), финалисты получат ценные призы (на выбор):

- 1 место - аллея из хвойных пород деревьев или телескоп для знакомства со звездным небом;

- 2 место - аллея из лиственных пород деревьев или уличный спортивный комплекс (турник, брусья, вертикальная лестница);

- 3 место - аллея из плодовых деревьев или цифровой микроскоп для изучения окружающего мира.

Организаторы акции разъясняют, что к сдаче макулатуры нужно подготовиться. Так, вторичной переработке подлежат глянцевые журналы, газеты, офисная бумага, тетради, крафт-бумага, бумажная упаковка, книги, не представляющие литературной ценности и т.п. Гофрокартон в связи с его малой удельной плотностью принимается хорошо развернутый и компактно свернутый либо спрессованный в объеме не более 1 м3 (если не соблюсти эти требования, то переработка гофрокартона не экологична, малый вес при большом объеме в процессе транспортировки не перекрывает вреда от выхлопов автомобиля). Также можно сдавать административные архивы, архивы организаций – организаторы мероприятий акции гарантируют конфиденциальную утилизацию. Макулатуру следует хорошо перевязать в плотные кипы или плотно и компактно сложить в коробки. Перед этим надо удалить пластиковые элементы, извлечь бумагу из файлов, металлические пружины отделить от старых календарей, тетрадей.

Обращаем также внимание на то, что заявки на вывоз макулатуры необходимо оставлять заранее на официальном сайте акции. Вывоз собранной макулатуры будет осуществляться транспортом компании-переработчика согласно расписанию акции.

По результатам акции будет составлен Зеленый рейтинг муниципалитетов, передает пресс-служба горадминистрации.