Самарская область примет участие во всероссийском командно-штабном учении МЧС России

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В период с 15 по 16 марта Главное управление МЧС России по Самарской области будет принимать участие во всероссийском командно-штабном учении под руководством МЧС России.

В ходе тренировки будут отработаны практические действия, связанные с обеспечением безаварийного пропуска весеннего половодья, а также с защитой населенных пунктов, объектов экономики и социальной инфраструктуры от природных пожаров.

В Учении примут участие подразделения Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с органами управления и силами Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Фото: ГУ МЧС СО