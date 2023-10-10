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В рамках опроса жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья.
Самарская губерния - лидер в тройке счастливых регионов России
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Самарская губерния - лидер в тройке счастливых регионов России

10 октября 2023 23:10
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В рамках опроса жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья.

Самарская, Свердловская и Челябинская области вошли в тройку самых счастливых регионов России. В рамках опроса, который провели аналитики онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu, жителей попросили оценить уровень своего ментального здоровья. Результатами они поделились с «Известиями» 10 октября.

Рейтинг составлен на основе средней оценки жителей региона своего ментального состояния, эмоционального напряжения и уровня тревоги по шкале от 1 до 10.

Самыми счастливыми регионами стали Самарская область (ментальное состояние — 6,6, эмоциональное напряжение — 7,6, уровень тревоги — 7,6), Свердловская область (ментальное состояние — 6,3, эмоциональное напряжение — 6,4, уровень тревоги — 5,4) и Челябинская область (ментальное состояние — 6, эмоциональное напряжение — 7,8, уровень тревоги — 5).

 

Фото:   freepik.com

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