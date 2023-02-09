Самарец, обвиняемый в растрате, предстанет перед судом

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Следственным отделом по Промышленному району Самары завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого по статье "Растрата, с использованием своего служебного положения".

Обвиняемый, являясь директором ЖСК, будучи привлеченным как должностное лицо к ответственности за нарушение требований пожарной безопасности, оплатил наказание в виде штрафа в размере 24 тысяч рублей не из собственных средств, а из средств жилищно-строительного кооператива, чем причинил имущественный вред ЖСК на указанную сумму.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СКР СО.

Фото: пресс-служба СУ СКР СО