Руководитель следственного управления Галиханов проведет выездной личный прием в Сызрани

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Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 11 августа 2022 года проведет личный прием граждан в помещении следственного отдела по городу Сызрань следственного управления. Начало приема в 11 часов по адресу: Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 93.

Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам:8 (846) 339-12-65, 8 (846) 339-12-66.

Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (статья 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (статья 13 указанного выше Федерального закона).