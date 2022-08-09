Руководитель следственного управления Галиханов проведет выездной личный прием в Сызрани

Я нашел ошибку
Главные новости:
Теперь она семь месяцев проведет в колонии-поселении.
В Самаре бывшая работница торговой точки две недели реализовывала товар, но вырученные деньги забирала себе
Как можно повлиять на ситуацию и обязать IT-гигантов справедливо относиться к российским пользователям.
Павел Покровский: «Возможность рассчитывать на справедливое отношение к себе должна быть у любого пользователя сети»
В августе организовано оказание специализированной медицинской помощи двум осужденным, содержащимся в следственном изоляторе №1. 
В УФСИН СО оказывают квалифицированную медицинскую помощь осужденным
Более 1 млн тонн зерна намолочено в Самарской области!
Аграрии региона убрали 276 тыс. га зерновых культур
Также особый акцент уделяется состоянию дорожных объектов вблизи образовательных организаций - наличию соответствующих знаков и разметок.
Сотрудники ГИБДД СО проверяют школы на соответствие нормам дорожной безопасности
Поволжский государственный университет сервиса и «Тольяттикаучук» разработали совместную программу для участников федерального проекта молодежного и студенческого туризма.
У студентов, путешествующих по федеральной Программе молодежного туризма, есть возможность познакомиться с достопримечательностями Самарской области
Вместо отмены, их продлят. Теперь маршрутки следуют под другими номерами: 347, 366 и 397.
В Самаре внесут изменения в маршруты № 247, 266 и 297
Ребята приехали в Самару, где в течение 10 дней будут обучаться видеоблогингу, 3D-моделированию и работе с робототехникой с использованием возможностей технопарка «Кванториум».
На базе Самарского государственного социально-педагогического университета проходит вторая смена для детей из ЛНР
Наверх
Самара  +31 °C, Тольятти  +29 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 60.32
-0.05
EUR 61.16
-0.2
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
В Самаре состоится новое занятие занятии в раках программы "Музейная среда для детей"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Руководитель следственного управления Галиханов проведет выездной личный прием в Сызрани

9 августа 2022 13:28
144
Руководитель следственного управления Галиханов проведет выездной личный прием в Сызрани

Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Самарской области 11 августа 2022 года проведет личный прием граждан в помещении следственного отдела по городу Сызрань следственного управления. Начало приема в 11 часов по адресу: Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 93.

Дополнительную информацию о проведении выездного личного приема можно уточнить по телефонам:8 (846) 339-12-65, 8 (846) 339-12-66.
Во время личного приема каждый имеет право обратиться с жалобами на действия (бездействие), решения следователей и руководителей следственных органов Следственного комитета Российской Федерации, по вопросу трудоустройства в органы Следственного комитета Российской Федерации, а также и по иным вопросам.

При личном приеме гражданин обязан предъявить документ, удостоверяющий его личность (статья 13 Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»).

В ходе приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов (статья 13 указанного выше Федерального закона).

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
9 августа 2022  13:45
В субботу, 13 августа, в Самарской области состоится празднование Дня физкультурника
137
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
9 августа 2022  13:39
Фестиваль Жигулевских гор и Бещевской вишни пройдет в Ширяево
159
появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
9 августа 2022  12:00
Появилась полная программа Метафеста-2022 в Самаре
194
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
9 августа 2022  09:44
В Самаре планируют перекрытие участка улицы Ново-Садовой
228
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
8 августа 2022  13:48
В Самаре идет набор в волонтерскую команду ВолгаФест 2022
450
Весь список