«Родительский патруль» оказывает существенную помощь сотрудникам ГИБДД СО

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Существенную помощь сотрудникам ГИБДД, в проведении разъяснительной работы с участниками дорожного движения, оказывает «Родительский патруль», который представляет собой организованные группы активных родителей.



Неравнодушные к проблемам детского дорожно-транспортного травматизма родители, совместно с сотрудниками ГИБДД, встречают взрослых, провожающих в школу детей, и напоминают им о необходимости соблюдения ПДД, а также, разъясняют юным пешеходам правила безопасного передвижения.



В крупных городах региона, таких как Самара, Тольятти и Сызрань, «Родительский патруль» дежурит не только около пешеходных переходов вблизи школ, но и вблизи опасных участков дорог, например, возле остановок общественного транспорта. Патруль объясняет ребятам, что риск при нарушении ПДД может стоить жизни, и предлагает дойти до пешеходного перехода.



В сельских поселениях патрули вместе с инспекторами Госавтоинспекции в ходе мероприятий используют информационные листовки и памятки, а также, вручают школьникам световозвращающие наклейки и брелоки, делая ребят заметными на дороге.



«Родительские патрули» организованы в каждой школе Самарской области. Это хорошая возможность повысить ответственность родителей за воспитание своих детей, ведь безопасность детей на дороге – это общее дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО