Режим работы органов ЗАГС Самарской области в период с 25 октября по 7 ноября

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Государственная регистрация заключения брака по ранее поданным заявлениям состоится в назначенное время.

В торжественной обстановке регистрация будет проходить с ограниченным числом участников церемонии: в каждом органе ЗАГС рассчитывается, исходя из площади зала торжеств, – 4 кв. м на 1 человека, но не более 10 человек.

Использование масок, соблюдение социальной дистанции обязательно.

Государственная регистрация рождения производится в соответствии с распорядком работы органа ЗАГС по месту жительства одного из родителей или по месту рождения ребенка по предварительной записи на прием. Дворцы бракосочетания г.о.Самара и г.о.Тольятти предоставляют госуслугу в отношении всех жителей г.Самары и г.Тольятти (соответственно).

Государственная регистрация смерти производится в период с 25.10.2021 по 03.11.2021 - в соответствии с распорядком работы органа ЗАГС, в период праздничных и выходных дней с 04.11.2021 по 07.11.2021 – по отдельному графику (на официальном сайте zags.samregion.ru).

Повторные документы о государственной регистрации актов гражданского состояния можно получить в любом органе ЗАГС (по экстерриториальному принципу) в случаях возникновения у заявителя ситуации, требующей неотложного решения, по предварительной записи на прием.

Регистрации расторжения брака, перемены имени, внесение исправлений в записи актов гражданского состояния по ранее поданным заявлениям будут произведены в назначенное время.

В случае возникновения у заявителя ситуации, ставящей под угрозу жизнь и нормальные жизненные условия и требующей неотложного решения, необходимая государственная услуга будет предоставляться.

Предварительная запись на прием осуществляется по телефонам территориальных органов ЗАГС https://zags.samregion.ru/category/terra/, путем подачи заявления через Портал Госуслуги www.gosuslugi.ru или с использованием сервиса на Региональном портале государственных и муниципальных услуг https://gosuslugi.samregion.ru/service?id=1001.

Получить интересующую информацию, узнать режим работы органов ЗАГС можно по телефонам управления ЗАГС Самарской области: (846) 372-35-69, 373-88-16, 276-04-45 (в рабочее время).

Получить интересующую информацию можно позвонив по Единому номеру Центра телефонного обслуживания граждан Самарской области

8-800-707-6-123 (звонок бесплатный).