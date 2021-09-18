Работники культуры и искусства подготовили на 18 и 19 сентября насыщенную программу для жителей региона

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Жители Самарской области активно посещают избирательные участки в ходе трёхдневного голосования за новый состав Государственной и Самарской Губернской Думы. А после исполнения своего гражданского долга стоит вспомнить и о досуге. Работники культуры и искусства подготовили на выходные, 18 и 19 сентября 2021г., насыщенную программу.

Вот лишь некоторые мероприятия:



18 сентября, 19.00. Самарский академический театр оперы и балета. Гала-концерт звезд оперы в сопровождении оркестра САТОБ под управлением Евгения Хохлова



18 и 19 сентября, 9:00 — 17:00. Историко-краеведческий музей им. А. В. Юшкина. Выставка «Русская кукла и ее история»

18 и 19 сентября, 9:00 — 17:00. Сергиевский историко-краеведческий музей. Выставка «Весы. История одного экспоната»



18 и 19 сентября. Музей «Детская картинная галерея». Выставка «Эксклюзивная кукла особняка Клодта. Сезон 2021»



18 сентября, 19.00. Тольяттинская филармония. Концерт пианиста Андрея Коробейникова



18 сентября, 18:00. Театр «Самарская площадь». Спектакль «Чужая жена и муж под кроватью»



18 сентября, 18.00 и 19 сентября, 16.00. Театр юного зрителя «Время тайн» г.Новокуйбышевск. Спектакль «Все-таки хорошо, что мы снова вместе»

18 сентября, 16.00. Парк им. Ю.Гагарина (г. Самара). Концертная программа духового оркестра

19 сентября, 16.00. Парк Победы (г. Самара) Концертная программа духового оркестра



18 и 19 сентября, 16.00. Струковский сад. Концерт группы «Джаз-Вояж»

19 сентября, 11.30. Самарская филармония. «Путешествие на машине времени». Абонемент №4 «В поисках музыкальных сокровищ» (1-й концерт)



С 18 сентября в Самарском цирке новая программа «Жираф шоу»

До 30 сентября, с 11.00 до 17.00. Работа Этнокультурного комплекса «Парк Дружбы народов» (экскурсии - по предварительной записи).



19 сентября. Самарский театр кукол. 10.30 и 13.00 - спектакль «Умка», 16:00 — спектакль «Новые приключения колобка»



18 сентября, 18.00. Галерея «Виктория». Выставка Spdplf «Неправда, что пустыня принуждает к созерцанию зловещих сумерек»



19 сентября, 16.00. Галерея «Виктория». Цикл лекций «Искусство новой эпохи»

18 и 19 сентября, 17.40. Самарская набережная. Спектакль-пробежка «Берег Вавилона»



По 19 сентября. Национальный парк «Самарская Лука» (с. Зольное, г.о. Жигулевск). IX Всероссийский литературный фестиваль имени Михаила Анищенко.



18 и 19 сентября. Самарский областной художественный музей. Выставка «Валентин Пурыгин. Самарские мистерии». К 95-летию со дня рождения



19 сентября,16.00. Музей модерна. Сборная экскурсия «Мебель эпохи модерна».

Фото: департамент инфрмационной политики СО