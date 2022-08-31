Психологической службе ФСИН России -30 лет

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В 1992 году была создана психологическая служба ФСИН России, а уже 2-го сентября утверждено примерное положение о психологической лаборатории исправительно-трудового учреждения.

История психологической службы УФСИН региона началась с ИК – 15 ГУФСИН России по Самарской области, где в 1992 году была образована первая психологическая лаборатория под руководством Татьяны Лавреновой. Введение должности психолога – стало принципиально новым этапом в развитии уголовно-исполнительной системы.

С апреля 2000 года психологическую службу ГУФСИН России по Самарской области возглавляла подполковник внутренней службы Елена Левина.

С марта 2012 года по июнь 2013 года начальником психологической службы региона был полковник внутренней службы Константин Дусь.

В 2009 году, а после с мая 2016 года по сентябрь 2018 года должность начальника ПС УФСИН России по Самарской области занимала подполковник внутренней службы Ольга Калиниченко.

С сентября 2018 года по настоящее время психологическую службу УФСИН России по Самарской области возглавляет подполковник внутренней службы Марина Ширкунова.

Сейчас психологическая служба Самарской области имеет сплоченный коллектив, состоящий из опытных профессионалов, а также из молодых специалистов, стремительно развивающихся в своей профессии, сообщает пресс-служба УФСИН России по Самарской области.

Фото: пресс-служба УФСИН России по Самарской области