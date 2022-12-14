Проекты Самарской области российский Фонд содействия инновациям поддержал на рекордные 364 миллиона рублей

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Фонд содействия инновациям подвел итоги сразу нескольких конкурсов: «Коммерциализация-Импортозамещение», «Коммерциализация-Искусственный интеллект», Умник-Уралхим, а также итоги программы «Старт-1». По решению дирекции Фонда инноваторы из Самарской области получат крупные гранты на развитие своих проектов. Общая сумма финансовой поддержки по этим программам составит 143 млн рублей.

При поддержке Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области создаются условия для развития инновационных проектов и высокотехнологичных стартапов. Самарская область входит в пятерку регионов России по уровню инновационной активности организаций. В регионе функционирует инфраструктура поддержки инноваций, предоставляются региональные меры поддержки, а также успешно привлекаются федеральные инструменты развития.

«По программам Фонда содействия инновациям в 2022 году мы смогли привлечь на региональные проекты рекордную сумму – 364 млн рублей. Это говорит о развитии инновационной среды в регионе и росте интереса к продуктам местных разработчиков», - сказал министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

На конкурс «Коммерциализация-Импортозамещение» от Самарской области было подано 16 заявок, 5 из которых признаны победителями: ООО "НПП КуйбышевТелеком-Метрология", ООО "ПО "Герметекс", ООО НПО "Шторм", ООО "ФСИ "Аналитика" и ООО "НПЦ "Самара".

«Наша компания с 2010 года производит ленточные герметики на основе синтетического каучука, которые применяются в гражданском, промышленном строительстве, а также в автомобиле- и кораблестроении. Мы подали заявку с проектом «Расширение инновационного и импортозамещающего производства герметизирующего материала Герметекс Color» в направлении «Новые материалы и химические технологии» и получили финансирование в размере 30 млн. рублей. Для нас это не первый грант от Фонда содействия инновациям, и я суверенностью могу сказать, что программы ФСИ действительно работают, благодаря этому уникальному инструменту поддержки, наши инновационные идеи воплощаются в жизнь», - отметил директор по развитию ПО «Герметекс» Александр Панков.

В рамках конкурса «Коммерциализация-Искусственный интеллект» победителем стал проект «Коммерциализация DocTrix DPA Platform» компании "Ай-Сис Лабс". Разработчики получат 15 млн рублей на развитие.

Конкурс «УМНИК-Уралхим» был организован Фондом содействия инновациям совместно с компанией «Уралхим Инновация», дочерним предприятием холдинга УРАЛХИМ - одним из ведущих на мировом рынке производителей минеральных удобрений. Программа «УМНИК» направлена на поддержку коммерчески ориентированных научно-технических проектов молодых исследователей в возрасте от 18 до 30 лет включительно. Тематический фокус конкурсного отбора «УМНИК-УРАЛХИМ» - это сфера устойчивого земледелия: комплексные удобрения с повышенной эффективностью, методы контроля и улучшения состояния почв, технологии декарбонизации в сельском хозяйстве. Помимо этого, проекты могут быть направлены на создание технологических решений в области выделения и очистки растительных белков и разработки продуктов на их основе. Также рассматривались и другие заявки по импортозамещающим производственным технологиям.

Проекты, победившие в конкурсном отборе, получают грант Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей на проведение исследований и разработок сроком на 1 год, а также дополнительное софинансирование каждому победителю в объеме 300 тыс. рублей со стороны компании «Уралхим», предоставление инфраструктуры инновационного центра, услуг менторства и экспертных консультаций для интеграции решений в производственные процессы компании «Уралхим».

От Самарской области в этом конкурсе получила грант на реализацию своего проекта в размере 500 тыс. рублей студентка Самарского государственного технического университета Татьяна Бердникова. Её проект «Разработка техники прямого спектрального зондирования для контроля качества состояния почв» победил в направлении «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии».

На конкурс «СТАРТ-1» инноваторы Самарской области подали 33 заявки. Финансирование в размере 2 млн. рублей от ФСИ получит проект «Доработка программ Web Engine – платформа автоматизации размещения рекламы на сайтах» компании "ИТ-ФИНАНС". Еще два проекта от Самарской области находятся на рассмотрении и ожидают решение экспертного жюри.

Инноваторам Самарской области продвигать свои проекты и разработки за счет программ грантовой поддержки помогает региональный представитель Фонда содействия инновациям в технопарке «Жигулевская долина». Информацию о конкурсах и программах Фонда можно получить в технопарке «Жигулевская долина»: (8482) 93-00-93, доб. 932.