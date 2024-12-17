Проект «Земля для стройки» продолжает активное развитие на территории Самарской области

Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре ищут мужчину, пропавшего в середине лета
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самаре из-за метели изменили маршрут автобуса в сторону Смышляевки
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самарской области 17 декабря продлили ограничение движения на участке трассы М5
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Самаре прекращается движение на грузовой переправе «Октябрьский спуск — Рождествено»
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
В Ставропольском районе организация задолжала работникам 6 млн рублей
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
Житель Самарской области выманил миллион у знакомого пенсионера, чтобы играть в азартные игры
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
В Самарской области проходит акция «Юннаты солдатам»
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
65% женщин и 58% мужчин в Самаре ставят личные отношения в приоритет на следующий год.
Наверх
Самара  -3 °C, Тольятти  -2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 102.91
-0.52
EUR 108.7
-0.31
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
СОУНБ приглашает самарцев на музыкальную программу в преддверии Рождества
Предновогодняя лекция о новогодних игрушках пройдет в Музее Рязанова 21 декабря
Аналитики: в России повысят ключевую ставку до нового рекорда
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Проект «Земля для стройки» продолжает активное развитие на территории Самарской области

17 декабря 2024 10:35
156
Проект «Земля для стройки» продолжает активное развитие на территории Самарской области

Более чем на 600 гектаров был увеличен земельный фонд в рамках проводимых работ по проекту «Земля для стройки» за 9 месяцев текущего года. Более 180 земельных участков общей площадью 24 гектара вовлечены в оборот в целях жилищного строительства.

В 2024 году проект «Земля для стройки» продолжает активное развитие на территории Самарской области. В рамках работы Оперативного штаба в 2022 году была выявлена территория на ул. Звездной г.о. Сызрань, планируемая под строительство многоквартирных жилых домов.  В 2024 году на государственный учет муниципальным образованием городской округ Сызрань Самарской области уже поставлены 5 земельных участков общей площадью более 3,5 гектаров, расположенные на ранее выявленной территории. Земельные участки возможны к вовлечению в оборот под многоэтажную жилую застройку. Управлением также расширен перечень земельных участков в г.о. Сызрань с возможностью вовлечения в оборот под среднеэтажную застройку двух земельных участков на ул. Демократической общей площадью более 1 гектара.

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для строительства земельные участки и территории на платформе ППК, перейдя по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/. 

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
17 декабря 2024  10:58
В Самаре на 17 января выпало 69% от месячной нормы снега
99
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
17 декабря 2024  10:53
Самарцев приглашают к участию в опросе, касающемся мер поддержки семей с детьми
145
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
17 декабря 2024  09:22
В Госдуме назвали размер МРОТ с 1 января 2025 года
138
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
16 декабря 2024  13:43
В Самаре сегодня днем для продолжения расчистки городских улиц выйдет более 250 спецмашин и более 2000 дворников
1216
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
16 декабря 2024  11:48
Иван Носков про уборку Самары: В целом по итогам ночи – сработали на тройку, но – твердую тройку
464
Весь список