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Более чем на 600 гектаров был увеличен земельный фонд в рамках проводимых работ по проекту «Земля для стройки» за 9 месяцев текущего года. Более 180 земельных участков общей площадью 24 гектара вовлечены в оборот в целях жилищного строительства.

В 2024 году проект «Земля для стройки» продолжает активное развитие на территории Самарской области. В рамках работы Оперативного штаба в 2022 году была выявлена территория на ул. Звездной г.о. Сызрань, планируемая под строительство многоквартирных жилых домов. В 2024 году на государственный учет муниципальным образованием городской округ Сызрань Самарской области уже поставлены 5 земельных участков общей площадью более 3,5 гектаров, расположенные на ранее выявленной территории. Земельные участки возможны к вовлечению в оборот под многоэтажную жилую застройку. Управлением также расширен перечень земельных участков в г.о. Сызрань с возможностью вовлечения в оборот под среднеэтажную застройку двух земельных участков на ул. Демократической общей площадью более 1 гектара.

Заинтересованные лица и потенциальные инвесторы в режиме онлайн могут выбрать и оценить пригодные для строительства земельные участки и территории на платформе ППК, перейдя по ссылке: https://pkk.rosreestr.ru/.